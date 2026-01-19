Με βαρύ κλίμα και απουσίες πραγματοποιήθηκε η σημερινή προπόνηση του Άρη, στον απόηχο της ήττας από την ΑΕΛ Novibet το απόγευμα της Κυριακής.

Σκυθρωπά πρόσωπα, λίγα λόγια και αποφόρτοση για τους περισσότερους ποδοσφαιριστές είχε το πρόγραμμα της ομάδας, μαζί με καρέ απουσιών που μέτρησε ο Μανόλο Χιμένεθ.

Αλφαρέλα και Μεντίλ είναι οι στάνταρ, με τον τελευταίο πάντως να ακολουθεί για πρώτη φορά ατομικό, περίπου 2,5 μήνες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στα τέλη Οκτωβρίου.

Από εκεί και πέρα, εκτός έμεινε ο Γένσεν που παραμένει κλινήρης στο σπίτι και για αυτό δεν ταξίδεψε στη Λάρισα. Θεραπεία ακολούθησε και ο Τίνο Καντεβέρε.

Η ομάδα έχει αύριο (19/01) ρεπό και την Τετάρτη θα ξεκινήσει η προετοιμασία για την εντός έδρας αναμέτρηση της επόμενης Κυριακής (25/01) κόντρα στον Λεβαδειακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης».