Σε νέο μήνυμά του, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ανώτατος ηγέτης του Ιράν, χαρακτήρισε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «εγκληματία», κατηγορώντας τον ότι προκάλεσε θύματα, καταστροφές και δυσφήμηση σε βάρος του ιρανικού λαού κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαδηλώσεων.

«Η τελευταία αντι-ιρανική υποκίνηση θεωρείται διαφορετική, καθώς ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ενεπλάκη προσωπικά», ανέφεραν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, σχολιάζοντας τη δήλωση του Χαμενεΐ.

Ο Χαμενεΐ υποστήριξε ότι «όσοι συνδέονται με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ προκάλεσαν τεράστιες ζημιές και σκότωσαν αρκετές χιλιάδες» στις διαμαρτυρίες, επαναλαμβάνοντας τους ισχυρισμούς πως οι διαδηλωτές ευθύνονται για τον μεγάλο αριθμό των θυμάτων και όχι οι δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράν δεν έχει αποκλειστεί, ενώ έχουν δοθεί εντολές για ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή. Ο Χαμενεΐ τόνισε ωστόσο ότι «δεν θα σύρουμε τη χώρα σε πόλεμο, αλλά δεν θα αφήσουμε εγχώριους ή διεθνείς εγκληματίες να μείνουν ατιμώρητοι».

Η ιρανική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι παραμένει ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, παρά την αυξημένη ένταση των τελευταίων ημερών.

Μερική αποκατάσταση του διαδικτύου και εκτιμήσεις για 3.000 νεκρούς

Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις διαδηλώσεις στο Ιράν, σύμφωνα με ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παράλληλα, το Reuters μετέδωσε ότι παρατηρήθηκε «πολύ μικρή αύξηση» στη δραστηριότητα του διαδικτύου μετά από οκταήμερη πλήρη διακοπή.

Η οργάνωση HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι έχει επιβεβαιώσει 3.090 θανάτους, εκ των οποίων οι 2.885 ήταν διαδηλωτές. Κάτοικοι ανέφεραν ότι η καταστολή φαίνεται να έχει περιορίσει τις κινητοποιήσεις, ενώ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως συνεχίζονται οι συλλήψεις.

Η Τεχεράνη παραμένει σχετικά ήρεμη τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με μαρτυρίες στο Reuters. Αν και μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούσαν πάνω από την πόλη, δεν υπήρχαν ενδείξεις μαζικών διαδηλώσεων την Πέμπτη και την Παρασκευή. Παρόμοια εικόνα μεταφέρθηκε και από πόλεις στα βόρεια της χώρας, κοντά στην Κασπία Θάλασσα.

Η ομάδα παρακολούθησης του διαδικτύου NetBlocks ανέφερε ότι καταγράφηκε «πολύ μικρή αύξηση» στη συνδεσιμότητα στο Ιράν μετά από περίπου 200 ώρες διακοπής, με το επίπεδο να παραμένει ωστόσο στο 2% της κανονικής δραστηριότητας.