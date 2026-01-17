Με αφορμή τα αυξανόμενα περιστατικά τηλεφωνικών απατών, η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει στους πολίτες τα μέτρα προστασίας που μπορούν να λάβουν και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν, ώστε κάθε απόπειρα απάτης να καταγγέλλεται και να διερευνάται αποτελεσματικά.

Ο ρόλος της Άμεσης Δράσης

Η Άμεση Δράση, μέσω του αριθμού κλήσης «100», αποτελεί Υπηρεσία άμεσης επιχειρησιακής ανταπόκρισης. Παρεμβαίνει σε περιπτώσεις όπου βρίσκεται σε εξέλιξη κάποιο περιστατικό ή υπάρχει άμεσος κίνδυνος τέλεσης αξιόποινης πράξης, αξιοποιώντας στοιχεία όπως η περιγραφή του δράστη, το όχημα ή το σημείο στο οποίο εντοπίζεται.

Περιορισμοί στην άμεση παρέμβαση

Όταν πρόκειται για τηλεφωνικές απάτες χωρίς φυσική επαφή με τον δράστη και χωρίς άμεσα αξιοποιήσιμα δεδομένα, η επέμβαση σε πραγματικό χρόνο δεν είναι εφικτή. Στοιχεία όπως ο τηλεφωνικός αριθμός του καλούντος –που συχνά δεν αντιστοιχεί σε πραγματικό πρόσωπο ή χρησιμοποιείται μέσω τρίτων («αχυράνθρωποι»)– διερευνώνται στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες.

Οδηγίες προς τους πολίτες

Οι πολίτες που πέφτουν θύματα ή αντιλαμβάνονται απόπειρα τηλεφωνικής απάτης καλούνται, μετά την αρχική επικοινωνία τους με την Άμεση Δράση, να μεταβαίνουν στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή στην αρμόδια Υπηρεσία Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Εκεί μπορούν να καταγγείλουν το περιστατικό και να παραδώσουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο, ακόμη και αν η απόπειρα δεν ολοκληρώθηκε.

Η σημασία της έγκαιρης καταγγελίας

Η έγκαιρη και επίσημη καταγγελία συμβάλλει ουσιαστικά στη συλλογή, διασταύρωση και αξιοποίηση πληροφοριών. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η προανακριτική διαδικασία και αυξάνονται οι πιθανότητες ταυτοποίησης και εξάρθρωσης εγκληματικών δικτύων που δραστηριοποιούνται στις τηλεφωνικές απάτες.

Ενδεικτικά, στις 24 Δεκεμβρίου 2025, μετά από άμεση κινητοποίηση και προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη, συνελήφθησαν δύο άτομα για κακουργηματική απάτη κατά συναυτουργία, ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμη ένα άτομο που αναζητείται.

Συνεργασία πολιτών και ΕΛΑΣ

Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις Αρχές για κάθε ύποπτο περιστατικό. Η συνεργασία πολιτών και αστυνομικών υπηρεσιών θεωρείται κρίσιμη για την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των τηλεφωνικών απατών.