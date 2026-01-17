Συνεχίζεται για ένατη ημέρα το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας, με την κινητοποίηση γονέων, φίλων και του οργανισμού «Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω τηλεόρασης και social media.

Η 16χρονη εθεάθη τελευταία φορά στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου κατέφθασε μετά την αποχώρησή της από το σπίτι της στην Πάτρα, και οι αρχές εστιάζουν εκεί τις έρευνες.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να διαλευκάνουν τα κίνητρα της εξαφάνισης και διερευνούν εάν την υποστηρίζει κάποιο άτομο, ενώ ζητούν να δοθούν απαντήσεις για την απόφασή της να απομακρυνθεί, «σβήνοντας κάθε ίχνος της».

Για ένατη ημέρα συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας. Οι γονείς, οι φίλοι της και το «Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνουν εκκλήσεις μέσω τηλεόρασης και social media σε όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει μαζί τους, ενώ ζητούν από την ίδια να εμφανιστεί και να δώσει τέλος στην αγωνία.

Σύμφωνα με τις τελευταίες μαρτυρίες, η 16χρονη εθεάθη στου Ζωγράφου, περιοχή όπου έφτασε αμέσως μετά την αποχώρησή της από το σπίτι της στην Πάτρα. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να επιστρέψει το κορίτσι με ασφάλεια στην οικογένειά του και να αποκαλυφθούν οι λόγοι που την οδήγησαν στην εξαφάνιση.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το κλειδί της υπόθεσης ίσως βρίσκεται στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου εντοπίστηκαν τα τελευταία ίχνη της. Παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα, όπως αν τη βοηθά κάποιο άτομο και γιατί αποφάσισε να απομακρυνθεί, σβήνοντας κάθε ίχνος της.

Τα δύο βασικά σενάρια των αρχών

Το πρώτο σενάριο εξετάζει το ενδεχόμενο η 16χρονη να έχει εξαφανιστεί με τη βοήθεια δεύτερου προσώπου. Όπως έχει γίνει γνωστό, μόλις έφτασε στου Ζωγράφου, συνδέθηκε σε δίκτυο wifi και έστειλε μήνυμα σε άγνωστο παραλήπτη.

Το δεύτερο σενάριο επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο η Λόρα να εγκατέλειψε και τον Ζωγράφο, ίσως ακόμη και τη χώρα. Οι αρχές θεωρούν απίθανο να έφυγε αεροπορικώς, καθώς οι κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου δεν την έχουν καταγράψει.

Εξετάζεται, ωστόσο, αν ταξίδεψε στο εξωτερικό –ενδεχομένως προς Γερμανία– με λεωφορείο, χρησιμοποιώντας πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Οι αστυνομικοί περιμένουν νέα στοιχεία από τα κλειστά προφίλ της στα social media, το κινητό της –σε περίπτωση που συνδεθεί ξανά στο διαδίκτυο– και μαρτυρίες πολιτών.

Η σχέση με τους γονείς και οι νέες αποκαλύψεις

Νέα στοιχεία παρουσίασε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, σύμφωνα με τον οποίο η Λόρα φέρεται να ήθελε να φύγει από την Ελλάδα μαζί με τη μητέρα της. Οι αρχές έχουν ήδη λάβει καταθέσεις από τους γονείς της, επιχειρώντας να φωτίσουν τα όσα ανέφερε η ανήλικη σε άτομα του περιβάλλοντός της.

Μαρτυρίες υποστηρίζουν ότι ο πατέρας της ήταν ιδιαίτερα πιεστικός και αυστηρός απέναντί της. Ο ίδιος, στην κατάθεσή του, παραδέχθηκε πως ασκούσε έλεγχο στην κόρη του, χωρίς όμως –όπως είπε– να είναι υπερβολικός. Εξέφρασε, πάντως, φόβους μήπως του αφαιρεθεί η επιμέλεια, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω έρευνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν η οικογένεια ζούσε στη Γερμανία, γείτονας είχε καταγγείλει λεκτική βία από τον πατέρα προς την κόρη, με αποτέλεσμα προσωρινά να του αφαιρεθεί η επιμέλεια. Το περιστατικό αυτό ενδέχεται να αποτέλεσε έναν από τους λόγους επιστροφής της οικογένειας στην Ελλάδα.

Συγγενείς κατέθεσαν ότι η 16χρονη είχε εκμυστηρευθεί πως ήθελε να φύγει από το σπίτι μαζί με τη μητέρα της, λόγω της συμπεριφοράς του πατέρα. Η μητέρα, σύμφωνα με μαρτυρία εκπαιδευτικού, είχε εκφράσει προβληματισμό και η ίδια στο σχολείο, αναφέροντας ότι αντιμετώπιζε δυσκολίες προσαρμογής της κόρης της και επιθυμούσε επίσης να απομακρυνθεί από το οικογενειακό περιβάλλον.