Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο πατέρας του πρόεδρου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζου Μαρούδα, Κυριαζής Μαρούδας.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανακοίνωση του ΚΚΕ:

«Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά της στον σύντροφο Ρίζο Μαρούδα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, και την οικογένειά του για την απώλεια του πατέρα του, Κυριαζή. Ο σύντροφος Κυριαζής Μαρούδας γεννήθηκε το 1937 από οικογένεια αγωνιστών.

Συμμετείχε στους Λαμπράκηδες και στη συνέχεια έγινε μέλος του ΚΚΕ όπου παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του, έχοντας συμβολή στο εργατικό λαϊκό κίνημα στην περιοχή της Λάρισας και της Αγιάς».