Η Φενέρμπαχτσε υποδέχθηκε τη Βαλένθια για την 22η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Νάντο Ντε Κολό να επιστρέφει στη δράση μετά από τρία χρόνια απουσίας. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επικράτησε με 82-79, ενώ η Βαλένθια είδε την δεύτερη σερί ήττα της να επιβεβαιώνεται, χάνοντας το τρίποντο της ισοφάρισης στο φινάλε.

Στο πρώτο δεκάλεπτο, η Φενέρ με μπροστάρη τον Χόρτον-Τάκερ και τη βοήθεια των Μπάλντγουιν και Μέλι προηγήθηκε 28-18. Παρά τα λάθη της Βαλένθια (5 στο δεκάλεπτο), η ευστοχία από την περιφέρεια και η αποτελεσματικότητα του Πραντίγια κράτησαν το σκορ κοντά (28-20).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Βαλένθια πλησίασε στο 68-63, αλλά η Φενέρ διατήρησε το προβάδισμα με καθοριστικά καλάθια από τον Μπόστον Τζούνιορ και dagger τρίποντο του Μέλι. Ο Μοντέρο μείωσε σε 80-77, αλλά ο Ρίβερς αστόχησε στο τρίποντο της ισοφάρισης 10 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, δίνοντας τη νίκη στην τουρκική ομάδα.