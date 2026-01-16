Tην απαγόρευση συγκεντρώσεων σε συγκεκριμένα σημεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αύριο Σάββατο, 17 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται, με απόφαση του διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, απαγορεύεται η πραγματοποίηση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων που έχουν προγραμματιστεί για αύριο και ώρες 11:30 και 12:00 στον άξονα της Αριστοτέλους.

Επίσης, απαγορεύεται κάθε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση – πορεία από την 08:00 ώρα έως την 20:00 ώρα της 17ης Ιανουαρίου εντός της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Ελ. Βενιζέλου, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας και την Λεωφόρο Νίκης, συμπεριλαμβανομένου του πλακόστρωτου της παραλίας (από το ύψος της Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Αγίας Σοφίας), στο κέντρο πόλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «από την πραγματοποίηση των εν λόγω συναθροίσεων στο συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, ή σχετικής ή κάθε άλλης συνάθροισης – πορείας εντός των παραπάνω τοπικών και χρονικών οριοθετήσεων, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής».

Για αύριο στο κέντρο της πόλης έχουν προαναγγελθεί δύο συγκεντρώσεις.