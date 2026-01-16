Καταδίωξη που θύμισε σκηνές ταινίας περιπέτειας εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε εκτεταμένη περιοχή της Ηλείας, όταν αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν Ι.Χ. που οδηγούσε 16χρονος. Όπως αναφέρει το ilialive.gr, η καταδίωξη ξεκίνησε από τον Πύργο και συνεχίστηκε διαδοχικά μέσω Επιταλίου, Κρέστενας, Μακρισίων, Πελοπίου και Βαρβάσαινας. Ο ανήλικος οδηγούσε το όχημα της μητέρας του με επικίνδυνους ελιγμούς, έχοντας ως συνεπιβάτη έναν συνομήλικό του φίλο.

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις δέκα το βράδυ, όταν οι αστυνομικοί στην οδό Αλφειού, έκαναν σήμα σε ένα αυτοκίνητο για έλεγχο. Ο οδηγός του, δεν σταμάτησε και μάλιστα επιτάχυνε προς την έξοδο της πόλης.

Οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ άρχισαν να καταδιώκουν το αυτοκίνητο που κινήθηκε προς την περιοχή του Επιταλίου, της πρώην λίμνης Αγουλινίτσας, το Ανεμοχώρι, την Κρέστενα, τα Μακρίσια, το φράγμα Φλόκα, το Πελόπιο και πάλι προς Πύργο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνέχισε προς Βαρβάσαινα και την περιοχή προς την οδό Αλφειού, χωρίς να σταματά αλλά επιταχύνοντας όλο και περισσότερο προσπαθώντας να αποφύγει τους αστυνομικούς που επιχειρούσαν να προσεγγίσουν.

Μάλιστα πλέον είχε σημάνει συναγερμός με ενίσχυση δυνάμεων και από άλλες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας. Ο οδηγός επιχείρησε αρκετές φορές να εμβολίσει τα περιπολικά που τον καταδίωκαν, ενώ πέρασε από κάποια σημεία αρκετές φορές προσπαθώντας να αποφύγει τη σύλληψη.

Για περισσότερο από μια ώρα οι αστυνομικοί ακολουθούσαν ή έστηναν μπλόκο για να σταματήσουν το όχημα που καταδίωκαν. Κάποια στιγμή κοντά σε καταυλισμό ΡΟΜΑ στην οδό Αλφειού, οι αστυνομικοί κατάφεραν να μπλοκάρουν το όχημα και να συλλάβουν τον 16χρονο οδηγό και το συνομήλικο συνεπιβάτη του.