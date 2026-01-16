Ο ηλεκτρονικός φάκελος, ένα νέο «ψηφιακό κλειδί» που φέρνει την ελληνική Δικαιοσύνη στη νέα εποχή, παρουσιάστηκε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης. Το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης.

Το νέο αυτό εργαλείο θα διευκολύνει σημαντικά δικηγόρους, δικαστές και δικαστικούς υπαλλήλους, προσφέροντας άμεση πρόσβαση στα δικόγραφα και στις υποθέσεις. Ήδη εφαρμόζεται πιλοτικά σε υποθέσεις κτηματολογικού ενδιαφέροντος, ενώ σύντομα θα επεκταθεί σε όλες τις πολιτικές, αστικές και διοικητικές δίκες.

Η παρουσίαση και η πιλοτική εφαρμογή

Η λειτουργία του ηλεκτρονικού φακέλου παρουσιάστηκε στο υπουργείο Δικαιοσύνης από τον υπουργό Γιώργο Φλωρίδη, τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. Προηγήθηκε επίδειξη σε δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ενημερώθηκε για τα πλεονεκτήματα του νέου συστήματος.

Όπως εξήγησε ο υφυπουργός Γιάννης Μπούγας, η διαδικασία που παρακολούθησε ο Πρωθυπουργός ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις 15 λεπτά. Ο δικηγόρος κατέθεσε το δικόγραφο, επέλεξε ημερομηνία προσδιορισμού της υπόθεσης και ολοκλήρωσε τη διαδικασία χωρίς φυσική παρουσία στο δικαστήριο. Μέχρι πρότινος, η ίδια διαδικασία απαιτούσε πολλές ώρες ή και ημέρες.

Τα επόμενα βήματα του ψηφιακού μετασχηματισμού

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης χαρακτήρισε τον ηλεκτρονικό φάκελο ως το «τρίτο βήμα στην αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της Δικαιοσύνης» στις αστικές δίκες. Το πρώτο βήμα, όπως ανέφερε, ήταν ο δικαστικός χάρτης και η ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, το δεύτερο ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και το τρίτο ο ψηφιακός φάκελος.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που εφαρμόζει στην πράξη το σύστημα του ψηφιακού φακέλου, υπογραμμίζοντας τη σημασία του για τον εκσυγχρονισμό της Δικαιοσύνης.

Η νέα εποχή για τη Δικαιοσύνη

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός σηματοδοτεί το πέρασμα της Δικαιοσύνης από τον 20ό, ενίοτε και τον 19ο αιώνα, στον 21ο αιώνα. Ο ψηφιακός φάκελος είναι η επιτομή της ψηφιακής Δικαιοσύνης» δήλωσε ο υφυπουργός Γιάννης Μπούγας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας προχώρησε σε επίδειξη της λειτουργίας του συστήματος σε πραγματικό χρόνο, παρουσία της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, καθώς και εκπροσώπων δικαστών και δικηγόρων. Με μερικά μόνο «κλικ», ο χρήστης μπορεί να καταθέσει το δικόγραφο και να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την πορεία της υπόθεσης έως την τελική κρίση της από τα ανώτατα δικαστήρια.