Συμμορία που δραστηριοποιούνταν στην κλοπή μοτοσυκλετών και τη μεταπώληση των ανταλλακτικών τους εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά της Διεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της ΓΑΔΑ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στις 14 Απριλίου συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί, ηλικίας 17, 33 και 36 ετών στις περιοχές του Πειραιά και της Αιδηψού. Οι συλληφθέντες φέρονται να αποτελούσαν μέλη της οργάνωσης και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών. Επιπλέον, σε βάρος των γονέων του ανήλικου μέλους σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι κινούνταν με όχημα τύπου mini van, αφαιρούσαν δίκυκλα από διάφορες περιοχές της Αττικής και τα μετέφεραν αρχικά σε αποθήκη στον Πειραιά. Εκεί τα έκρυβαν για λίγες ημέρες, προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό τους μέσω πιθανών συστημάτων γεωεντοπισμού. Στη συνέχεια, τα δίκυκλα μεταφέρονταν σε υπόγειο χώρο πολυκατοικίας, όπου οι δράστες, χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό, τα αποσυναρμολογούσαν και διέθεταν προς πώληση τα ανταλλακτικά τους.

Ευρήματα και κατασχέσεις

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στην κατοχή και στις οικίες των συλληφθέντων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, δύο κλεμμένες μοτοσυκλέτες, ένας σκελετός από κλεμμένο δίκυκλο, 30 γραμμάρια κοκαΐνης, ζυγαριά ακριβείας και το ποσό των 950 ευρώ.

Επιπλέον, βρέθηκαν δύο περούκες που χρησιμοποιούσαν για να δυσχεραίνουν την ταυτοποίησή τους, ειδικός εξοπλισμός για αποσυναρμολόγηση οχημάτων, πλήθος εξαρτημάτων μοτοσυκλετών, πινακίδες κυκλοφορίας και τρία κινητά τηλέφωνα. Κατασχέθηκε επίσης το «επιχειρησιακό» τους βαν και ένα ακόμη αυτοκίνητο, που χρησιμοποιούσαν για μετακινήσεις και κατοπτεύσεις χώρων πριν από τις κλοπές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.