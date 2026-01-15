Σημαντική μεταγραφική κίνηση από τον Ατρόμητο, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Στίβεν Τσούμπερ, φέρνοντας ξανά στη Super League έναν ποδοσφαιριστή με πλούσιο βιογραφικό και έντονο ελληνικό… παρελθόν. Ο 34χρονος μεσοεπιθετικός συμφώνησε σε όλα με την ομάδα του Περιστερίου και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1,5 έτους.

Ο Τσούμπερ επιστρέφει στην Ελλάδα μετά τη θητεία του στη Ζυρίχη, από την οποία έμεινε ελεύθερος. Στη χώρα μας έγινε ευρέως γνωστός από την παρουσία του στην ΑΕΚ, στην οποία αγωνίστηκε από το καλοκαίρι του 2021 έως το 2024. Με τη φανέλα της Ένωσης μέτρησε 119 συμμετοχές, 25 γκολ και 13 ασίστ, αποτελώντας βασικό στέλεχος της ομάδας που κατέκτησε το νταμπλ το 2023.

Η καριέρα του Ελβετού

Η διαδρομή του Τσούμπερ περιλαμβάνει σημαντικούς σταθμούς σε κορυφαία πρωταθλήματα. Αγωνίστηκε σε συλλόγους όπως η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η Χόφενχαϊμ, η Στουτγκάρδη και η Άιντραχτ Φρανκφούρτης, αποκτώντας εμπειρίες σε Bundesliga και ρωσικό πρωτάθλημα.

Παράλληλα, υπήρξε επί χρόνια βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας της Ελβετίας, με την οποία κατέγραψε 56 συμμετοχές και 11 γκολ μέχρι το καλοκαίρι του 2024. Έλαβε μέρος στο Μουντιάλ του 2018 και στο Euro 2020.

Τη σεζόν 2021-22 αποκτήθηκε από την ΑΕΚ και αποτέλεσε βασικό στέλεχος στην κατάκτηση του double (Πρωτάθλημα και Κύπελλο), σημειώνοντας 8 γκολ σε 28 συμμετοχές στη Super League.

Η επίσημη ανακοίνωση του Ατρόμητου

Η ΠΑΕ Ατρόμητος με μεγάλη χαρά ανακοινώνει την απόκτηση του Στίβεν Τσούμπερ για τον επόμενο 1,5 χρόνο.

Ο Στίβεν Τσούμπερ γεννήθηκε στις 17 Αυγούστου 1991 στο Βίντερτουρ της Ελβετίας. Τα πρώτα του βήματα σε ηλικία έξι ετών τα έκανε στις ακαδημίες των FC Wülflingen, FC Kollbrunn-Rikon, FC Turbenthal και FC Winterthur. Το 2006 εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Γκρασχόπερ, όπου η σημείωσε μεγάλη εξέλιξη πραγματοποιώντας δύο χρόνια αργότερα, το 2008, το επαγγελματικό του ντεμπούτο αποτελώντας μάλιστα μέχρι το 2013 βασικό στέλεχος της ομάδας. Σε αυτό το διάστημα κατέγραψε 146 συμμετοχές, σημείωσε 33 γκολ και μοίρασε 22 ασίστ, ενώ το 2013 πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελβετίας.

Τον Ιούλιο του 2013 μετακόμισε στη Ρωσία για λογαριασμό της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, υπογράφοντας πενταετές συμβόλαιο και πανηγύρισε ένα πρωτάθλημα Ρωσίας το 2014 και ακόμη ένα Σούπερ Καπ, ενώ μέτρησε συνολικά σε 40 εμφανίσεις, 1 γκολ και 4 ασίστ. Το καλοκαίρι του 2014, αποκτήθηκε από τη Χόφενχαϊμ και αγωνίστηκε για πέντε χρόνια, φτάνοντας τις 115 συμμετοχές, με απολογισμό 10 γκολ και 9 ασίστ. Έπειτα, τον Ιανουάριο του 2019 παραχωρήθηκε δανεικός στη Στουτγκάρδη με 5 γκολ και 1 ασίστ σε 15 ματς. Το καλοκαίρι του 2020 εντάχθηκε στο δυναμικό της Άιντραχτ Φρανκφούρτης όπου σε 23 αγώνες σημείωσε μία ασίστ.

Στις 11 Δεκεμβρίου 2024, η Ζυρίχη ανακοίνωσε την επιστροφή του στο ελβετικό πρωτάθλημα και αναδείχθηκε από τους φιλάθλους κορυφαίος παίκτης της Ζυρίχης για τη σεζόν 2024-25.