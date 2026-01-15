Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS) βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής, καθώς πλήρωμά του αναγκάστηκε να διακόψει την αποστολή του και να επιστρέψει στη Γη λόγω ιατρικού προβλήματος – μια πρωτοφανής εξέλιξη στην ιστορία του διαστημικού εργαστηρίου που βρίσκεται σε τροχιά.

Το διαστημικό σκάφος Dragon της εταιρείας SpaceX του Έλον Μασκ, μεταφέροντας τους Αμερικανούς αστροναύτες Μάικ Φίνκε και Ζίνα Κάρντμαν, τον Ρώσο κοσμοναύτη Όλεγκ Πλατόνοφ και τον Ιάπωνα αστροναύτη Κιμίγια Γιούι, προσθαλασσώθηκε με ασφάλεια τη νύχτα στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοιχτά της Καλιφόρνιας, γύρω στις 10:41 ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με ζωντανή μετάδοση της NASA.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι τα μέλη της αποστολής Crew-11 θα επέστρεφαν πρόωρα στη Γη, εξαιτίας προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε ένας από τους αστροναύτες.

Η απόφαση της NASA και η κατάσταση του πληρώματος

Ο επικεφαλής ιατρός της NASA Τζέιμς Πολκ, εξήγησε ότι ένας «συνεχιζόμενος κίνδυνος» και «η αβεβαιότητα όσον αφορά τη διάγνωση» οδήγησαν στην απόφαση για την πρόωρη επιστροφή. Τόνισε ωστόσο ότι δεν επρόκειτο για επείγουσα απομάκρυνση.

Οι αξιωματούχοι της υπηρεσίας δεν αποκάλυψαν τη φύση του ιατρικού προβλήματος ούτε το όνομα του αστροναύτη που το αντιμετώπισε.

Ο Ρομπ Νάβιας, εκπρόσωπος της NASA, διαβεβαίωσε ότι «το μέλος του πληρώματος ήταν και παραμένει σε σταθερή κατάσταση», λίγο πριν από την αναχώρηση της κάψουλας Dragon από τον ISS, ο οποίος βρίσκεται σε τροχιά περίπου 400 χιλιομέτρων πάνω από τη Γη.

Ο πιλότος της αποστολής, Μάικ Φίνκε ανέφερε σε μήνυμά του στο LinkedIn ότι «όλοι είμαστε καλά» και χαρακτήρισε την επιστροφή «προσεκτικά μελετημένη απόφαση» που επιτρέπει τη διεξαγωγή πλήρων ιατρικών εξετάσεων στο έδαφος. «Πρόκειται για τη σωστή απόφαση», πρόσθεσε.

Επόμενα βήματα και διεθνής συνεργασία

Η αποστολή Crew-11 είχε φτάσει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό τον Αύγουστο και αναμενόταν να παραμείνει έως τα μέσα Φεβρουαρίου. Μετά την πρόωρη επιστροφή, η NASA ανακοίνωσε ότι η επόμενη αποστολή, Crew-12, ενδέχεται να ξεκινήσει νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Αυτή τη στιγμή, στον ISS παραμένουν τρεις αστροναύτες –ένας Αμερικανός και δύο Ρώσοι– οι οποίοι είχαν φτάσει τον Νοέμβριο με διαστημικό σκάφος Soyuz.

Από το 2000, ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός είναι συνεχώς επανδρωμένος και αποτελεί σύμβολο διεθνούς συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης, Ιαπωνίας, ΗΠΑ και Ρωσίας. Παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο ISS παραμένει ένα από τα ελάχιστα πεδία συνεργασίας μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον.

Επιστημονικές αποστολές και εκπαίδευση

Τα πληρώματα του ISS είναι εκπαιδευμένα όχι μόνο για την υλοποίηση επιστημονικών πειραμάτων, αλλά και για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ιατρικών καταστάσεων. Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της NASA, Άμιτ Κάτριγια, υπενθύμισε ότι το πλήρωμα που αποχώρησε είχε προετοιμαστεί ειδικά για τέτοια περιστατικά.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής τους, οι αστροναύτες επρόκειτο να πραγματοποιήσουν πειράματα που αφορούσαν τη μελέτη της κυτταρικής διαίρεσης φυτών, των ανθρώπινων βλαστοκυττάρων και την προσομοίωση σεναρίων προσελήνωσης στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis της NASA, το οποίο στοχεύει στην επιστροφή των Αμερικανών στη Σελήνη