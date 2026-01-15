Με μία ανάρτηση του στο Χ το βράδυ της Πέμπτης, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ζήτησε δημοσίως συγγνώμη για τη σεξιστική επίθεση κατά της βουλευτού της Νέας Αριστεράς, Πέτης Πέρκα.

Οι απαράδεκτες εκφράσεις που μετήλθε για να απευθυνθεί στη συνέδελφό του, εντός του Κοινοβουλίου προκάλεσαν αίσθηση και οργή. «Μην τσιρίζετε κυρία μου, εδώ είναι Βουλή, δεν είναι η κουζίνας σας», ήταν τα λόγια του για τα οποία αργότερα ζήτησε συγγνώμη τόσο στην ίδια όσο και δημοσίως.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι τέτοιες εκφράσεις δεν αρμόζουν στο Κοινοβούλιο, το αναγνώρισε «ανακάλεσα και ζήτησα συγγνώμη από την ίδια».

Έγραψε συγκεκριμένα στην ανάρτησή του:

Υπενθυμίζεται ότι ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υπερέβη τα όρια και με ένα σεξιστικό σχόλιο ξεκίνησε καυγά με την βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Πέτης Πέρκα.

Ειδικότερα, στη διάρκεια της καταληκτικής τοποθέτησης του υπουργού, κατά τη συζήτηση της αναθεωρημένης σύμβασης του Ελληνικού Δημοσίου με την Hellenic Train, η κα Πέρκα παρενέβαινε εκτός μικροφώνου από τα έδρανα, με τον κ. Κυρανάκη να λέει: «Για τοΘεό, ηρεμήστε, μην τσιρίζετε κυρία μου. Εδώ είναι Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας. Είναι κοινοβούλιο εδώ πέρα, να μην τσιρίζετε».

Αμέσως, προκλήθηκε ένταση με την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς να ωρύεται από τα έδρανα και να φωνάζει στον υπουργό ότι είναι φασίστας και τον προεδρεύοντα να προσπαθεί να κατευνάσει τα πνεύματα.

Η ίδια η βουλευτής, μιλώντας λίγη ώρα αργότερα σε δημοσιογράφους, χαρακτήρισε σεξιστικό το σχόλιο του υπουργού, σημειώνοντας πως «σε έναν άνδρα δεν θα το έλεγε. Είναι σαφώς σεξιστικό, το γνωστό επιχείρημα για όλους τους άνδρες όταν τελειώνουν τα επιχειρήματα, ‘πήγαινε στην κουζίνα σου’. Άσχετος και αγενής», υπογράμμισε.