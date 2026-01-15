Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου οδηγήθηκε ένας 30χρονος οδηγός, ο οποίος τα ξημερώματα της Κυριακής 11 Ιανουαρίου προκάλεσε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές σε τρία σταθμευμένα οχήματα.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι είχε πάει στα μπουζούκια λόγω της ονομαστικής του γιορτής και ήπιε τρία ή τέσσερα ποτά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στη συνέχεια επισκέφθηκε φιλικό του σπίτι και θεωρώντας πως ήταν σε καλή κατάσταση, αποφάσισε να οδηγήσει μέχρι το σπίτι του στη Νέα Δημητριάδα.

Όπως ανέφερε, ανέλαβε από την πρώτη στιγμή την ευθύνη για το συμβάν, ενημέρωσε τους ιδιοκτήτες των οχημάτων και δεσμεύτηκε να τους αποζημιώσει. Παράλληλα, σημείωσε ότι έχασε τη δουλειά του, καθώς του αφαιρέθηκε διοικητικά η άδεια οδήγησης.

Το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης πέντε μηνών με τριετή αναστολή για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και επικίνδυνη οδήγηση.

Στο Αυτόφωρο δύο ακόμη άνδρες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Στο δικαστήριο σύμφωνα με το gegonota.news οδηγήθηκαν δύο ακόμη άνδρες, ηλικίας 25 και 33 ετών, έπειτα από ελέγχους αλκοτέστ, τα αποτελέσματα των οποίων «πρόδωσαν» πως οδηγούσαν μεθυσμένοι. Στην πρώτη περίπτωση, ο 25χρονος ήπιε το βράδυ του Σαββάτου (10/1) τρία ποτά σε γνωστό μπαρ της πόλης, έχοντας μόλις βιώσει έναν δύσκολο χωρισμό, όπως είπε. Ωστόσο, σύμφωνα με την κατάθεσή του, ήπιε τα ποτά γρήγορα, καθώς ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι να κοιμηθεί, αφού το πρωί δούλευε.

Κατά την επιστροφή στο σπίτι του όμως, ο νεαρός υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοτέστ από την αστυνομία, το οποίο έδειξε 1,59 μγρ/λτ αίματος. Ο 25χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, όπου ισχυρίστηκε ότι είχε αντιληφθεί, πως είχε μειωμένα αντανακλαστικά και δήλωσε μετανιωμένος που οδήγησε το αυτοκίνητό του. Το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης τριών μηνών με αναστολή.

Στη δεύτερη περίπτωση, ο 33χρονος κατανάλωσε το μεσημέρι του Σαββάτου (10/1) στο σπίτι του τρία τσίπουρα και μία μπύρα, πριν ξαπλώσει να κοιμηθεί. Περίπου στις 11:00 το βράδυ ωστόσο κλήθηκε από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος όπου εργάζεται, να βρίσκεται εκεί την επόμενη ώρα, προκειμένου να παραλάβει κάποια εμπορεύματα. Εκείνος ανταποκρίθηκε, έφθασε στο κατάστημα με το αυτοκίνητο της δουλειάς και έφερε εις πέρας την υποχρέωσή του.

Κατά την επιστροφή στο σπίτι του όμως, υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοτέστ, με τη μέτρηση να δείχνει 1,25 μγρ/λτ αίματος, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί και εκείνος σήμερα ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου. Ενώπιον του δικαστηρίου ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε, πως ήταν ο μόνος που μπορούσε να ανταποκριθεί εκείνη την ώρα στην υποχρέωση και ότι αυτός ήταν ο μόνος λόγος που βγήκε από το σπίτι, ωστόσο δήλωσε μετανιωμένος. Το δικαστήριο επέβαλε στον 33χρονο ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες.