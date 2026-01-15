Η Πράγα αναδείχθηκε η καλύτερη ευρωπαϊκή πόλη για φοιτητές το 2025, σύμφωνα με νέα ανάλυση της εταιρείας μετακομίσεων και relocation BOXIE24. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε δέκα δείκτες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής και το κόστος διαβίωσης των φοιτητών.

Η μελέτη της BOXIE24 κατατάσσει τις κορυφαίες ευρωπαϊκές πόλεις για φοιτητές, με την Πράγα να καταλαμβάνει την πρώτη θέση, ξεπερνώντας δημοφιλείς πανεπιστημιουπόλεις όπως η Λισαβόνα και η Βαρκελώνη.

Η εταιρεία ανέλυσε τις σημαντικότερες φοιτητουπόλεις της Ευρώπης, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα βαθμολόγησης που λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως το κόστος ζωής, η φοιτητική στέγη, η εγκληματικότητα, η κατάταξη πανεπιστημίων, το κόστος μετακινήσεων, η νυχτερινή ζωή και το μέγεθος του φοιτητικού πληθυσμού.

Κορυφαία ευρήματα της έρευνας

Η Πράγα αναδείχθηκε η καλύτερη φοιτητική πόλη της Ευρώπης με συνολική βαθμολογία 99,35/100. Η πρωτεύουσα της Τσεχίας βρίσκεται στην κορυφή για προσιτή φοιτητική στέγη, με μέσο κόστος μόλις 500€/μήνα (ισοβαθμώντας με τη Βαρσοβία) και η φθηνότερη μηνιαία κάρτα δημόσιων συγκοινωνιών, στα 22,76€. Στον δείκτη εγκληματικότητας, η Πράγα κατατάσσεται δεύτερη με μόλις 16,8, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Η Λέουβεν στο Βέλγιο κατατάσσεται δεύτερη με 94,76/100, ως η πόλη με τη μεγαλύτερη φοιτητική πυκνότητα, 376 φοιτητές ανά 1.000 κατοίκους.

Η Λισαβόνα βρίσκεται στην τρίτη θέση με 89,06/100, προσφέροντας οικονομική διαβίωση (με εκτιμώμενο κόστος 724,8€/μήνα για άτομο) και υψηλή διαθεσιμότητα φοιτητικών δωματίων, στούντιο και διαμερισμάτων (2.122 ανά 100 τ.χλμ.).

Top 10 φοιτητικές πόλεις στην Ευρώπη

Ο Gerrit Jan Reinders, CEO της BOXIE24, σχολιάζει:

«Με την αύξηση του κόστους εκπαίδευσης και διαβίωσης στην Ευρώπη, οι φοιτητές γίνονται πιο στρατηγικοί στην επιλογή της πόλης τους. Πέρα από την ακαδημαϊκή ποιότητα, εξετάζουν την ασφάλεια, την προσιτή στέγη και τη δυνατότητα για κοινωνική ζωή. Η έρευνα συνδυάζει όλους αυτούς τους παράγοντες, δίνοντας στους φοιτητές μια ξεκάθαρη εικόνα για το πού μπορούν να ζήσουν, να σπουδάσουν και να εξελιχθούν.»

Μεθοδολογία

Η μελέτη αξιολόγησε πόλεις χρησιμοποιώντας 10 δείκτες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, την οικονομία και την ασφάλεια των φοιτητών:

Πανεπιστημιακή κατάταξη QS (25%)

Εγκληματικότητα (13%)

Πανεπιστήμια/100 τ.χλμ. (12%)

Εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος ζωής (€) (10%)

Φοιτητικά δωμάτια/100 τ.χλμ. (10%)

Μέση φοιτητική στέγη (€) (7%)

Φοιτητές ανά 1.000 κατοίκους (7%)

Μηνιαίο κόστος φαγητού (€) (6%)

Κάρτα συγκοινωνίας (€) (5%)

Clubs & Bars/100 τ.χλμ. (5%)

Οι χαμηλές τιμές ευνοήθηκαν σε κόστος, εγκληματικότητα και QS κατάταξη, ενώ υψηλότερες τιμές σε φοιτητική υποδομή, διαθεσιμότητα στέγης, νυχτερινή ζωή και φοιτητικό πληθυσμό.

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από Numbeo, HousingAnywhere, UCAS, UniHomes, UniPages και άλλες αξιόπιστες πηγές. Μόνο πόλεις με πλήρη δεδομένα συμπεριλήφθηκαν στην τελική κατάταξη.