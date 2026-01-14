Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «θα βρεθεί μια λύση» για τη Γροιλανδία, μετά τις συνομιλίες που ανέδειξαν τις συνεχιζόμενες διαφωνίες μεταξύ ΗΠΑ, Δανίας και Γροιλανδίας σχετικά με το μέλλον του νησιού.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας συναντήθηκαν νωρίτερα στον Λευκό Οίκο με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις γεωπολιτικές ισορροπίες και στη στρατηγική σημασία της περιοχής.

«Η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για την εθνική μας ασφάλεια», επανέλαβε ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι η Δανία δεν θα μπορούσε να αντιδράσει σε περίπτωση που η Ρωσία ή η Κίνα επιχειρούσαν να καταλάβουν το νησί. «Εμείς όμως μπορούμε να κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Το διαπιστώσατε αυτό την περασμένη εβδομάδα, με τη Βενεζουέλα», πρόσθεσε ο αμερικανός πρόεδρος.