Οι χαμένες ευκαιρίες του Άρη ήταν στο επίκεντρο των πρώτων δηλώσεων του Μανόλο Χιμένεθ μετά το τέλος του αγώνα στο ΟΑΚΑ χθες το βράδυ και την βαριά ήττα με 3-0 από τον Παναθηναϊκό, με την οποία αποκλείστηκαν από τη συνέχεια του Κυπέλλου και έχασαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν κόντρα στον ΠΑΟΚ το ένα από τα δύο εισιτήρια για τον τελικό του θεσμού.

Οι Θεσσαλονικείς έχασαν τον έναν από τους δύο βασικούς τους στόχους τη φετινή σεζόν, σε ένα ματς στο οποίο απώλεσαν αρκετές ευκαιρίες για να πάρει κάτι παραπάνω, με αποκορύφωμα εκείνες των Μόντσου και Μορόν στο πρώτο ημίχρονο. Για τον Μανόλο Χιμένεθ, δεν φάνηκε όμως να έχει τόση σημασία μετά το φινάλε της χθεσινής αναμέτρησης. «Με το τέλος του αγώνα, δεν θα θυμάται κανένας τις ευκαιρίες που κάναμε κόντρα στον Παναθηναϊκό. Είχαμε δύο μεγάλες φάσεις μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους και χάσαμε το ματς από δύο… παράλογα πέναλτι», δήλωσε αρχικά ο Ανδαλουσιανός.

Πέραν από τις χαμένες ευκαιρίες, η εμφάνιση του Άρη σημαδεύτηκε και από τα δύο πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο με τα οποία ο Παναθηναϊκός διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. «Στο δεύτερο πέναλτι υπάρχει φάουλ στον Παναγίδη που δεν δίνει ο διαιτητής. Στην πρώτη φάση του Ρόουζ βγαίνει κάρτα, ενώ σε τέσσερις περιπτώσεις δεν βγαίνει κάρτα στον αντίπαλο. Το σκορ είναι υπερβολικό και άδικο για την εικόνα της ομάδας σήμερα», είπε ο Χιμένεθ που θεώρησε άδικο τον τρόπο και κυρίως το αποτέλεσμα με το οποίο η ομάδα του αποκλείστηκε από τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.