Η εμφάνιση του Αλέξανδρου Τσακαλίδη στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Betsson ήταν ξανά αμφιλεγόμενη. Ο διαιτητής από τη Χαλκιδική, φαίνεται πως επηρεάστηκε, καθώς όλες οι αποφάσεις του φάνηκαν να ευνοούν τον ΠΑΟΚ.

Το αποκορύφωμα ήρθε στο 82’, όταν ο Γιάρεμτσουκ ανατράπηκε καθαρά από τον Κεντζιόρα, αλλά ο Τσακαλίδης δεν υπέδειξε πέναλτι. Ο VAR, Σλοβένος Γιουγκ, δεν παρενέβη, αφήνοντας την αμφισβητούμενη φάση να μείνει ανεπίλυτη.

Η συνολική διαιτησία χαρακτηρίστηκε «μαύρα χάλια», με υπερβολικό αριθμό κίτρινων καρτών και συνεχόμενα λάθη που εμπόδισαν τον Ολυμπιακό να αναπτύξει το παιχνίδι του. Η επιλογή του Τσακαλίδη είχε προκαλέσει αντιδράσεις ήδη πριν τον αγώνα, καθώς σε δύο προηγούμενα φετινά ματς είχε αδικήσει τον Ολυμπιακό, ενώ η παρέμβαση του VAR ήταν που «διόρθωσε» κάποια λάθη του.

Αναμφίβολα, η κατάσταση επιβεβαιώνει τις επικρίσεις για τον Λανουά και τη διαχείριση της ΚΕΔ, καθώς η επανειλημμένη αμφισβητούμενη διαιτησία υπονομεύει την αξιοπιστία των κρίσιμων αγώνων.