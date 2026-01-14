Για πρώτη φορά, η Ελλάδα συμμετέχει στη Διεθνή Έρευνα για τη Διδασκαλία και τη Μάθηση (Teaching and Learning International Survey – TALIS) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Πρόκειται για μια σημαντική διεθνή έρευνα, που καταγράφει το πώς λειτουργούν τα σχολεία, πώς βιώνουν οι μαθητές την καθημερινότητά τους και πώς διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί από τις 9 Φεβρουαρίου έως τις 9 Μαρτίου 2026 και θα συμμετάσχουν 246 δημόσια και ιδιωτικά Γυμνάσια από όλη τη χώρα. Τα σχολεία επιλέχθηκαν με τυχαία δειγματοληψία, ώστε το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό και τα αποτελέσματα να αποτυπώνουν με αξιοπιστία την καθημερινή πραγματικότητα των ελληνικών σχολείων.

Στην έρευνα TALIS, oι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές μοιράζονται τις εμπειρίες τους για τη λειτουργία του σχολείου, της τάξης και αναδεικνύουν πώς εξελίσσεται η καθημερινή ζωή στο σχολείο. Μέσα από αυτές τις εμπειρίες φαίνεται τι λειτουργεί καλά, ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν και πώς οι εκπαιδευτικές πρακτικές τους επηρεάζουν τη μάθηση. Κάθε απάντηση αποτυπώνει την πραγματικότητα του σχολείου και αποτελεί πολύτιμη γνώση για τη βελτίωση της εκπαίδευσης.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι ουσιαστική. Η εμπειρία τους μετατρέπεται σε γνώση που επιστρέφει στα ίδια τα σχολεία, στη διδασκαλία και στην υποστήριξη των μαθητών. Με τον τρόπο αυτό, η φωνή τους γίνεται συλλογική, ακούγεται διεθνώς και συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτικών που σέβονται την καθημερινότητα της τάξης.

Τον συντονισμό της έρευνας έχει αναλάβει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), με απόλυτη διασφάλιση της ανωνυμίας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η TALIS δεν αξιολογεί πρόσωπα ή σχολεία και τα αποτελέσματα δεν δημοσιοποιούνται σε ατομικό επίπεδο. Τα δεδομένα συλλέγονται ανώνυμα και χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό πολιτικών που βελτιώνουν το σχολικό περιβάλλον, ενισχύουν τη συνεργασία και υποστηρίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Η συμμετοχή της Ελλάδας στην έρευνα TALIS είναι μια σημαντική στιγμή για τα σχολεία μας. Μας δίνει τη δυνατότητα να ακούσουμε με οργανωμένο τρόπο τη φωνή των εκπαιδευτικών και των διευθυντών, να καταγράψουμε τις πραγματικές συνθήκες μέσα στις οποίες εργάζονται και να στηρίξουμε το έργο τους με πολιτικές που βασίζονται στη γνώση και την εμπειρία τους. Η έρευνα καταγράφει εμπειρίες, πρακτικές και ανάγκες. Αξιοποιεί ανώνυμα δεδομένα για να στηρίξει το σχολείο και τον εκπαιδευτικό. Και μέσα από αυτά τα δεδομένα μάς δίνεται η ευκαιρία να βελτιώσουμε τη διδασκαλία, να ενισχύσουμε το σχολικό περιβάλλον και να αναβαθμίσουμε την εκπαίδευση των παιδιών μας. Επενδύουμε στη γνώση, στη συνεργασία και στην εμπιστοσύνη. Με σεβασμό στον εκπαιδευτικό και στη σχολική κοινότητα, διαμορφώνουμε πολιτικές που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα της τάξης και στις ανάγκες του σχολείου.»