Την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και τοπικές νεφώσεις στα δυτικά, τα νότια και πρόσκαιρα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν λίγες ασθενείς βροχές στο Ιόνιο και την Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ κυρίως στα δυτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Άνεμοι ασθενούς έως μέτριας έντασης

Οι άνεμοι στα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί, φτάνοντας πρόσκαιρα τοπικά στα νότια έως 5 μποφόρ.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και πρωινός παγετός

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας στα βόρεια ηπειρωτικά τους 11 με 13 και τοπικά 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα εμφανιστεί κατά τόπους παγετός, δηλαδή αρνητικές θερμοκρασίες.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική, ο καιρός θα παραμείνει γενικά ηλιόλουστος, με θερμοκρασία από 3 έως 16 βαθμούς Κελσίου και μεταβλητούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, θα υπάρχει επίσης γενικά ηλιοφάνεια, με θερμοκρασία από 0 έως 12 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι γενικά μεταβλητοί, με πρόσκαιρες εντάσεις από βόρειους-βορειοδυτικούς 2 με 4 μποφόρ.

Τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες

Πρώτα σημάδια αστάθειας την Παρασκευή

Την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, αναμένονται αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους, οι οποίες θα γίνουν πιο πυκνές κυρίως στα δυτικά και τα νότια, όπου θα σημειωθούν λίγες ασθενείς βροχές. Βαθμιαία μετά το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα αυξηθούν κατά τόπους στη Θράκη, την ανατολική και κεντρική Μακεδονία, το βόρειο Αιγαίο, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, προκαλώντας λίγες βροχές σε αυτά τα σημεία. Η ορατότητα θα παραμείνει τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, με ομίχλες κυρίως στα βόρεια.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο γενικά μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα διατηρηθούν δυτικοί 2 με 4 μποφόρ, με ενίσχυση στα βορειοανατολικά μετά το μεσημέρι σε βορειοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, φτάνοντας στα βόρεια τους 10 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και τοπικά στα νότια τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός νωρίς το πρωί και το βράδυ.

Σάββατο με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και σε ημιορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Στην υπόλοιπη χώρα οι νεφώσεις θα είναι αρχικά λίγες, αλλά παροδικά θα αυξηθούν, με πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί 5 με 6 και τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στη βόρεια και ανατολική χώρα, και θα παρατηρηθεί παγετός τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.