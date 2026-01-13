Έκδηλη ανησυχία υπάρχει τις τελευταίες μέρες για την κατάσταση της υγείας της πριγκίπισσας Ειρήνης η οποία παραμένει μακριά από τη δημόσια ζωή εδώ και αρκετούς μήνες.

Οι πληροφορίες των τελευταίων ημερών εντείνουν το ενδιαφέρον γύρω από την πορεία της υγείας της 83χρονης αδελφής της βασίλισσας Σοφίας.

Οι εξελίξεις φαίνεται πως ανάγκασαν τη βασίλισσα Σοφία να λάβει μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση. Σύμφωνα με πηγές του ισπανικού Τύπου, ακύρωσε όλες τις επίσημες δραστηριότητες της προκειμένου να παραμείνει στο πλευρό της πριγκίπισσας Ειρήνης, γεγονός που αποτυπώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Η 83χρονη πριγκίπισσα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, ενώ η εικόνα της βασίλισσας Σοφίας, στα 87 της χρόνια, να αποσύρεται πλήρως από το δημόσιο πρόγραμμά της, ενισχύει την ανησυχία για την πορεία της υγείας της αδελφής της.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση

Η τελευταία εμφάνιση της πριγκίπισσας Ειρήνης καταγράφηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2025 στην Αθήνα, στον γάμο του ανιψιού της, Νικόλαου Ντε Γκρες, με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη. Η παρουσία της τότε είχε συγκινήσει, καθώς είχε εμφανιστεί σε αναπηρικό αμαξίδιο, με τη βασίλισσα Σοφία και την ινφάντα Κριστίνα να βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό της.