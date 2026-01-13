Ο Άρης βρίσκεται στην Αθήνα για την αυριανή (14/01) κρίσιμη αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό, στο ΟΑΚΑ.

Ένα παιχνίδι για το οποίο οι Θεσσαλονικείς είχαν μόλις λίγα 24ωρα να ετοιμαστούν και με τον Μανόλο Χιμένεθ να αποφορτίζει τους περισσότερους παίκτες μετά το απαιτητικό ντέρμπι της περασμένης Κυριακής κόντρα στην ΑΕΚ.

Για τον Άρη, η αναμέτρηση του ΟΑΚΑ κρίνει στόχο και μάλιστα πολύ σημαντικό, αφού κάθε χρόνο το Κύπελλο αποτελεί αυτοσκοπό και έναν λιγότερο δύσκολο… δρόμο διάκρισης.

Πέραν της επιστροφής του Μορόν, δεδομένη είναι η απουσία του τραυματία Μισεουί. Ερωτηματικό είναι η επιστροφή του Νόα Σούντμπεργκ, από τη στιγμή που πάλι δεν έγινε γνωστή η αποστολή της ομάδας.

Η επιστροφή του Μορόν και οι αλλαγές στα πλάνα του Χιμένεθ

Ο Ανδαλουσιανός επανέρχεται στη διάθεση του 61χρονου τεχνικού, απουσιάζοντας λόγω τιμωρίας στην αναμέτρηση της περασμένης Κυριακής κόντρα στην ΑΕΚ.

Ο 31χρονος επιθετικός αναμένεται να επανέλθει στην κορυφή της επίθεσης και δεν θα είναι η μοναδική αλλαγή στην γραμμή κρούσης. Ο Παναγίδης θα είναι το δεύτερο νέο πρόσωπο και μένει να φανεί ποιός εκ των Ντούντου -Γένσεν θα παραμείνει στο αρχικό σχήμα.

Νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα θα είναι εκτός απροόπτου και ο Φαμπιάνο ως παρτενέρ του Ρόουζ στα στόπερ. Από εκεί και πέρα δύσκολα θα αλλάξει κάτι ο Χιμένεθ, στηρίζοντας την πετυχημένη «συνταγή» των δύο τελευταίων αγώνων. Ο Αθανασιάδης θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Φαντιγκά-Τεχέρο στα πλάγια μπακ, οι Μόντσου-Ράτσιτς στα χαφ και ο Πέρεθ στα δεξιά της επίθεσης.