Δύο Σέρβοι υπήκοοι επιχείρησαν να πετάξουν δέμα μέσα στις φυλακές Διαβατών στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα της περασμένης Κυριακής. Το πακέτο περιείχε κινητά τηλέφωνα, φορτιστές, κάρτες SIM και μικροποσότητα κάνναβης.

Οι κινήσεις των δραστών έγιναν αντιληπτές από αστυνομικό της εξωτερικής φρουράς. Παρότι οι δύο άνδρες, ηλικίας 25 και 43 ετών, διέφυγαν προσωρινά με αυτοκίνητο, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν έπειτα από αστυνομικές αναζητήσεις.

Το επόμενο 24ωρο, σωφρονιστικοί υπάλληλοι εντόπισαν και περισυνέλεξαν το δέμα, το οποίο εκτιμάται ότι προοριζόταν για κρατούμενο. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν πέντε κινητά τηλέφωνα, έξι καλώδια φορτιστών, τέσσερις αντάπτορες, τέσσερις κάρτες σύνδεσης και ποσότητα κάνναβης 7,9 γραμμαρίων.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα προμήθειας κινητού τηλεφώνου σε κρατούμενο, απείθεια και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Στην κατοχή του 43χρονου εντοπίστηκε επιπλέον μικροποσότητα κοκαΐνης.