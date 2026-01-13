Στο Μέτσοβο, στην καρδιά της Πίνδου, βρίσκεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά τεχνικά έργα της σύγχρονης Ελλάδας. Η γέφυρα του Μετσοβίτικου, τμήμα της Εγνατία Οδός Α.Ε., ξεχωρίζει για το μέγεθος, το ύψος και την κατασκευαστική της πολυπλοκότητα.

Με συνολικό μήκος 538 μέτρα, μέγιστο άνοιγμα 235 μέτρα και μέγιστο ύψος πυλώνα 102,8 μέτρα, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 15 μεγαλύτερες γέφυρες παγκοσμίως από πλευράς ανοίγματος και αποτελεί την υψηλότερη γέφυρα στην Ελλάδα με πυλώνες εδάφους.

Το βίντεο παρουσιάζει τη γέφυρα μέσα από εναέρια πλάνα, αναδεικνύοντας την κλίμακα του έργου και τη σχέση του με το ορεινό τοπίο της Πίνδου.

Σημειώνεται ότι η αναφορά στην «υψηλότερη γέφυρα στην Ελλάδα με πυλώνες» αφορά γέφυρες με πυλώνες/μεσόβαθρα εδάφους. Γέφυρες διαφορετικού τύπου (χωρίς πυλώνες ή καλωδιωτές, όπως θαλάσσιες γέφυρες) ανήκουν σε άλλη κατηγορία κατασκευής και δεν συγκρίνονται με τα ίδια κριτήρια.

Το υλικό είναι του Χρήστου Παπαστεφάνου και της εταιρεία Life After Gravity.