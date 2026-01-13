Τον απόλυτο εφιάλτη μέσα στο ίδιο της το σπίτι έζησε μια γυναίκα στον Πύργο Ηλείας, όταν ο σύζυγός της επιχείρησε να την σκοτώσει.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το patrisnews.gr, το πρωί της Τρίτης μετά από έναν άγριο καβγά, ο σύζυγός της ευρισκόμενος σε κατάσταση αμόκ της επιτέθηκε με μαχαίρι τραυματίζοντάς την στον λαιμό. Μέσα στο σοκ, τον πανικό και τον φόβο για τη ζωή της, η γυναίκα βρήκε το κουράγιο να ξεφύγει από τα χέρια του συζύγου της, να κλειδωθεί στην κρεβατοκάμαρα και να καλέσει το «100», ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια.

Λίγα λεπτά αργότερα, αστυνομικοί του Α.Τ. Πύργου εισέβαλαν στο σπίτι και ήρθαν αντιμέτωποι με ένα σκηνικό, που πάγωσε το αίμα. Ο άνδρας κρατούσε ακόμα το μαχαίρις και απειλούσε να βάλει τέλος στην ίδια του τη ζωή. Ακολούθησαν δραματικές στιγμές διάρκειας σχεδόν 45 λεπτων. Οι αστυνομικοί προσπαθούσαν με ψυχραιμία και διαπραγματεύσεις να τον μεταπείσουν, να αφήσει το μαχαίρι και να μην προχωρήσει στο μοιραίο.

Τελικά, μετά από έντονη πίεση και διαπραγματεύσεις, ο άνδρας πέταξε το μαχαίρι. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν, του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στο Τμήμα. Ο άνδρας οδηγήθηκε ενώπιων του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, όπου ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογειακή βία. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή. Ως τότε κρατείται στην Διεύθυνση Ασφάλειας Ηλείας.