Φωτιά ξέσπασε νωρίς το βράδυ της Κυριακής σε κατοικία στον Σοχό Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, στις 18:58 το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δέχτηκε κλήση για φωτιά σε μονοκατοικία δύο επιπέδων στον Σοχό του Δήμου Λαγκαδά.
Στις φλόγες το σπίτι
Στην κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα.
Αναζητείται 89χρονη
Η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα σε όλο το σπίτι, λόγω εύφλεκτων υλικών, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, βρισκόταν στο σπίτι 89χρονη γυναίκα, την οποία αναζητούν οι πυροσβέστες στο εσωτερικό του.
Η αιτία που την προκάλεσε ερευνάται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.