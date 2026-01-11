Φωτιά ξέσπασε νωρίς το βράδυ της Κυριακής σε κατοικία στον Σοχό Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, στις 18:58 το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δέχτηκε κλήση για φωτιά σε μονοκατοικία δύο επιπέδων στον Σοχό του Δήμου Λαγκαδά.

Στις φλόγες το σπίτι

Στην κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

Αναζητείται 89χρονη

Η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα σε όλο το σπίτι, λόγω εύφλεκτων υλικών, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, βρισκόταν στο σπίτι 89χρονη γυναίκα, την οποία αναζητούν οι πυροσβέστες στο εσωτερικό του.

Η αιτία που την προκάλεσε ερευνάται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.