Απατεώνες που προσποιήθηκαν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ κατάφεραν, ύστερα από τηλεφώνημα τεσσάρων ωρών, να αποσπάσουν από ηλικιωμένο ζευγάρι στην Κηφισιά κοσμήματα τεράστιας αξίας, χρησιμοποιώντας το γνωστό κόλπο της δήθεν «διαρροής ρεύματος».

Η απάτη στήθηκε μεθοδικά. Οι δράστες τηλεφώνησαν στο ζευγάρι, πείθοντάς το ότι υπάρχει σοβαρή ηλεκτρική βλάβη στο σπίτι, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά. Το τηλεφώνημα κράτησε τέσσερις ώρες, διάστημα κατά το οποίο οι επιτήδειοι χειραγώγησαν τα θύματα με λεπτομερείς οδηγίες.

«Έχουμε αλλάξει τα ρολόγια σε ηλεκτρονικά και βλέπουμε εδώ στο κέντρο μας ότι υπάρχει μεγάλη διαρροή κιλοβατώρων, με πρόβλημα να έχετε μία έκρηξη στο σπίτι και μία πυρκαγιά», ανέφερε το θύμα πως της είπαν στο τηλεφώνημα.

Ο άγνωστος συστήθηκε ως υπάλληλος εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με την ηλικιωμένη, της ζήτησαν να τυλίξει τα χρυσαφικά της με αλουμινόχαρτο, να τα βάλει σε σακούλα και να τα αφήσει στο σαλόνι, υποτίθεται για λόγους ασφαλείας.

«Μας δημιούργησαν τρόμο ότι κάτι κακό συμβαίνει στο σπίτι και ότι αν δεν συνεργαστούμε θα μας διακόψουν το ρεύμα επ’ αόριστον. Μάζεψα ό,τι είχα, λέει τα μαζέψατε όλα, λέω ναι, τα τυλίξατε, λέω ναι, τότε λέει ας τα αφήσετε σε ένα σημείο, αφήστε τα στο σαλόνι», πρόσθεσε η γυναίκα.

Οι απατεώνες δεν σταμάτησαν εκεί. Ζήτησαν να ανοίξουν οι πόρτες του σπιτιού και της αυλής για να «ελέγξουν» τον ηλεκτρολογικό πίνακα. Μέσα σε λίγα λεπτά, μπήκαν στο σαλόνι και άρπαξαν κοσμήματα και χρυσά αξίας περίπου μισού εκατομμυρίου ευρώ.

«Ήταν κοσμήματα 30 ετών συνολικά, αγορές, επετείους, οικογενειακά κειμήλια», δήλωσε συγκλονισμένη η ηλικιωμένη.

Αλλεπάλληλες απάτες στην Κηφισιά

Το τελευταίο διάστημα, η περιοχή της Κηφισιάς έχει βρεθεί στο στόχαστρο οργανωμένων σπειρών που χρησιμοποιούν παρόμοιες τηλεφωνικές απάτες. Οι δράστες δρουν με σαφή κατανομή ρόλων: άλλοι αναλαμβάνουν την επικοινωνία με τα θύματα, άλλοι εμφανίζονται στα σπίτια, ενώ υπάρχει και ομάδα υποστήριξης που λειτουργεί ως τσιλιαδόρος.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει μέλος της σπείρας να απομακρύνεται από σπίτι της περιοχής κρατώντας τα κλοπιμαία στα χέρια.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες, και ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην εμπιστεύονται αγνώστους που επικαλούνται τεχνικά προβλήματα ή ζητούν πρόσβαση σε πολύτιμα αντικείμενα. Η αστυνομία υπενθυμίζει πως καμία υπηρεσία δεν ζητά τηλεφωνικά τέτοιου είδους ενέργειες.