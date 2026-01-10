Αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων προβλέπονται την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, με αφορμή την Ημέρα Μνήμης Θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, που πρόκειται να αποσταλεί τις επόμενες ημέρες σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αφιερώσουν δύο διδακτικές ώρες σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες αφιερωμένες στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα γεγονότα που οδήγησαν στο Ολοκαύτωμα και οι συνέπειες αυτών για την ανθρωπότητα. Οι δράσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της ιστορικής γνώσης και της ηθικής συνείδησης των μαθητών μέσα από βιωματικές προσεγγίσεις.

Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν να οργανώσουν δραστηριότητες που θα ενημερώσουν τους μαθητές για τα ιστορικά γεγονότα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα θύματα του Ολοκαυτώματος και στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι πληγείσες κοινότητες.

Μέσα από τη μελέτη ιστορικών πηγών, τη χρήση φωτογραφιών, βίντεο και προσωπικών μαρτυριών, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν σε βάθος τα γεγονότα και τις ηθικές διαστάσεις τους. Η προσέγγιση αυτή στοχεύει στην καλλιέργεια ενσυναίσθησης και στην προώθηση της ιστορικής μνήμης.