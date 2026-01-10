Χωρίς την έκδοση επίσημου απαγορευτικού απόπλου, αλλά με ακυρώσεις δρομολογίων από ακτοπλοϊκές εταιρείες, εξελίσσεται το σκηνικό στα λιμάνια λόγω των ισχυρών ανέμων σύμφωνα με την ΕΡΤ, προκαλώντας ταλαιπωρία σε εκατοντάδες επιβάτες που αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.

Το πρωί του Σαββάτου αρκετά πλοία παρέμεναν δεμένα στο λιμάνι του Πειραιά, παρά το γεγονός ότι δεν έχει τεθεί σε ισχύ γενικό απαγορευτικό. Ορισμένες ακτοπλοϊκές εταιρείες, ωστόσο, αποφάσισαν να μην πραγματοποιήσουν τα προγραμματισμένα δρομολόγιά τους, επικαλούμενες τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τις προηγούμενες ώρες.

Στο λιμάνι βρίσκονται δεκάδες ταξιδιώτες, αρκετοί εκ των οποίων συνοδεύονται από κατοικίδια και μεταφέρουν αποσκευές, προσπαθώντας να επικοινωνήσουν με τις εταιρείες για ενημέρωση σχετικά με τις εναλλακτικές επιλογές και τα επόμενα διαθέσιμα δρομολόγια.

Παράλληλα, λόγω των ισχυρών ανέμων, τα πλοία Knossos Palace και Festos Palace δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν το λιμάνι της Μήλου. Στα δύο πλοία επιβαίνουν συνολικά 1.641 επιβάτες, οι οποίοι παραμένουν εν αναμονή νεότερου δρομολογίου για να φτάσουν στον προορισμό τους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό πότε και με ποιον τρόπο.

Το Knossos Palace εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο, ενώ το Festos Palace είχε αποπλεύσει από το Ηράκλειο με προορισμό τη Μήλο και τον Πειραιά.