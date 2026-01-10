Η ολοκαίνουργια Mercedes-Benz CLA αναδείχθηκε «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» από την ευρωπαϊκή επιτροπή Car of the Year, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών στο Βέλγιο. Η νέα CLA συνδυάζει την εντυπωσιακή σχεδίαση, την προηγμένη ασφάλεια και τις δυναμικές επιδόσεις επαναπροσδιορίζοντας τα όρια της κατηγορίας της.

Η νέα CLA πραγματικά ανατρέπει τα δεδομένα θέτοντας νέα πρότυπα σε ευφυΐα, αποδοτικότητα και σχεδιασμό. Με το πρωτοποριακό λειτουργικό σύστημα MB.OS και τη νέα γενιά MBUX με τεχνητή νοημοσύνη, προσφέρει μια ομαλή και διαισθητική εμπειρία οδήγησης που κάνει τον οδηγό να νιώθει πραγματικά «σαν στο σπίτι του». Η ηλεκτρική της έκδοση εντυπωσιάζει με εξαιρετική αυτονομία – έως και 792 χιλιόμετρα – κάνοντας κάθε ταξίδι απλό και ξέγνοιαστο. Και όταν έρθει η στιγμή της φόρτισης, η τεχνολογία 800V μπορεί να προσθέσει έως και 325 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά.

Διαθέσιμη στην Ευρώπη από τα μέσα του 2025 και με προγραμματισμένη άφιξη στις ΗΠΑ και σε πολλές ακόμη αγορές – μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα – σύντομα, η CLA έχει ήδη αποδειχθεί εντυπωσιακά επιτυχημένη.