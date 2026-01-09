Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νέα Σμύρνη, στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Αγνώστων Μαρτύρων, κοντά στις γραμμές του τραμ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό δύο ατόμων. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες όπου προχώρησαν σε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των δύο επιβαινόντων οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που κομμάτια από το ένα ΙΧ πετάχτηκαν στις γραμμές του τραμ που βρίσκονταν λίγα μέτρα παρακάτω. Όπως είπε ο δημοσιογράφος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης οι δυό νεαροί που επέβαιναν στο ασημί ΙΧ ευτυχώς τραυματίστηκαν ελαφρά.