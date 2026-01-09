Το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, θα τελεστεί στο Τατόι, μνημόσυνο για τα τρία χρόνια από τον θάνατο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Στην τελετή αναμένεται να παραβρεθεί ολόκληρη η οικογένεια Ντε Γκρες, για να τιμήσει τη μνήμη του τελευταίου μονάρχη της Ελλάδας.

Η οικογένεια θα συγκεντρωθεί στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως στο Τατόι, σε οικογενειακό κύκλο, με αφορμή την τρίτη επέτειο από τον θάνατο του τέως βασιλιά, που συνέβη στις 10 Ιανουαρίου 2023. Την επιμέλεια της τελετής έχει αναλάβει η σύζυγός του, Άννα Μαρία, που ζει μόνιμα στην Αθήνα, ενώ τα μέτρα ασφαλείας αναμένεται να είναι αυστηρά.

Υπενθυμίζεται ότι ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος «έφυγε» από τη ζωή στην Αθήνα, σε ηλικία 82 ετών. Τις τελευταίες μέρες νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε πολυοργανική ανεπάρκεια, που σχετιζόταν με τα χρόνια προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.