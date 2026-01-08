Για αρπαγή, εκβίαση και παράνομη κατακράτηση δύο αλλοδαπών συνελήφθησαν τρεις άνδρες στη Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι συλληφθέντες, 19, 22 και 23 ετών, με καταγωγή από τη Συρία, την Αίγυπτο και την Παλαιστίνη, κατηγορούνται ότι κρατούσαν παράνομα τους αλλοδαπούς σε διαμέρισμα, στους Αμπελόκηπους, ζητώντας από 4 έως 7 χιλιάδες ευρώ για να τους αφήσουν ελεύθερους.

Κατόπιν αστυνομικής επιχείρησης, την οποία προκάλεσε καταγγελία, πραγματοποιήθηκε αστυνομική έφοδος στο διαμέρισμα που οδήγησε στη σύλληψη των εμπλεκόμενων προσώπων και στην απελευθέρωση των μεταναστών (ενός Τυνήσιου και ενός Γάλλου).