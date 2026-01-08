«Σταυρός» φαρμακείου έπεσε πάνω σε γυναίκα στην οδό Πατησίων στο κέντρο της Αθήνας νε αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Όπως μεταδίδει το newsit, όλα έγιναν, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, η ταμπέλα με τον σταυρό έξω από το φαρμακείο έφυγε από τη θέση της και έπεσε στο έδαφος χτυπώντας τη γυναίκα που περνούσε από το σημείο στη συμβολή των οδών Χανίων και Πατησίων.

Τη γυναίκα παρέλαβε ασθενοφόρο και τη μετέφερε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.