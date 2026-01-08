. Εκ πρώτης όψεως, το νέο μοντέλο είναι άνετο, αμιγώς ηλεκτρικό και έχει κόμπακτ διαστάσεις. Ειδικότερα, το νέο Epiq έχει μήκος 4,1 μέτρα, αυτονομία έως 425 χιλιόμετρα και ένα πλούσιο πακέτο τεχνολογίας ταμένο στις ανάγκες του οδηγού. Κοινώς, το Epiq τα έχει όλα. Συνδυάζει πρακτικότητα, σχεδιαστική καθαρότητα και τεχνολογία αιχμής σε μια προσιτή πρόταση για την καθημερινή ζωή. Η παραγωγή του Epiq θα πραγματοποιηθεί στο εργοστάσιο της Volkswagen Navarra στην Ισπανία, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Brand Group Core για την ανάπτυξη της οικογένειας ηλεκτρικών αστικών οχημάτων (EUCF). Η έκδοση παραγωγής θα τοποθετηθεί κάτω από το Elroq, ως το πιο προσιτό ηλεκτρικό SUV της Skoda, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα γενιά προσιτών EVs που «εκδημοκρατίζουν» την ηλεκτρική τεχνολογία.

Πρόκειται για το πρώτο μοντέλο που υιοθετεί πλήρως τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid, ενώ θα αποτελέσει το entry μοντέλο στη νέα εποχή ηλεκτροκίνησης της Skoda — φέρνοντας τη βιώσιμη τεχνολογία πιο κοντά από ποτέ στους οδηγούς.

Το εσωτερικό του Epiq διακρίνεται για τον μινιμαλισμό και την εργονομία του. Έχει έντονο στο στοιχειό της χρηστικότητας, με Simply Clever λύσεις αποθήκευσης, ασύρματη φόρτιση συσκευών και φυσικά κουμπιά συνδυασμένα με απτικά χειριστήρια. Η νέα αρχιτεκτονική «Mobile First» φέρνει τη συνδεσιμότητα στο επίκεντρο, δημιουργώντας ένα καθαρό, λειτουργικό περιβάλλον για οδηγούς που ζουν σε ρυθμούς σύγχρονου lifestyle.

Φιλοξενεί άνετα πέντε επιβάτες, προσφέρει 475 λίτρα χώρο αποσκευών και αυτονομία έως 425 χιλιόμετρα.

Η επίσημη πρεμιέρα της έκδοσης παραγωγής, προγραμματίζεται για τα μέσα του 2026, σηματοδοτώντας την επέκταση της Škoda στην ηλεκτροκίνηση, με προσιτά και καινοτόμα αστικά SUV.