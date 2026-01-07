Ο δικηγόρος του 16χρονου, Λεωνίδας Βασιλάκος, εμφανίστηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Σερρών, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ανέφερε ότι ο καβγάς μεταξύ των δύο ανηλίκων ξεκίνησε όταν ο κατηγορούμενος ζήτησε εξηγήσεις από τον 17χρονο για τα μηνύματα που έστελνε στην κοπέλα του. Όπως είπε, αυτό τον εξόργισε και τον χτύπησε, ενώ «ο καβγάς ολοκληρώθηκε γρήγορα και είδε το θύμα να φεύγει από το σημείο».

Το χρονικό της φονικής συμπλοκής

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, λίγο μετά τις 9:30, στην πόλη των Σερρών. Ο 17χρονος βρισκόταν με φίλους του έξω από κατάστημα τυχερών παιχνιδιών, όταν πέρασε από εκεί ο 16χρονος συνοδευόμενος από έναν φίλο του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ζήτησε τον λόγο από το θύμα και ακολούθησε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 16χρονος φέρεται να τον ξυλοκόπησε άγρια πριν αποχωρήσει.

Μετά τον ξυλοδαρμό, ο 17χρονος είπε στους φίλους του ότι δεν αισθανόταν καλά και τους ζήτησε να τον συνοδεύσουν στο σπίτι του. Ωστόσο, μόλις έφτασε στην πολυκατοικία όπου διέμενε, κατέβηκε σε υπαίθριο υπόγειο χώρο αντί να ανέβει στο διαμέρισμά του.

Το πρωί των Θεοφανίων, ο ανήλικος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τα δύο αδέλφια του, την ώρα που ο πατέρας του βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσει την εξαφάνισή του.

Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Σερρών, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.