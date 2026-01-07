H έντονη βροχόπτωση που έπληξε την Ροδόπη τα ξημερώματα είχε αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν νερά σε σημεία με προβληματική απορροή, χωρίς ωστόσο να έχουν δημιουργηθεί ιδιαίτερα προβλήματα.

Αυξημένους όγκους νερού κατεβάζουν οι χείμαρροι της περιοχής, με συνέπεια να έχουν «φουσκώσει» οι ιρλανδικές διαβάσεις του επαρχιακού δικτύου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, προκειμένου να αποφευχθούν παρασύρσεις οχημάτων, η τροχαία, σε συνεννόηση με την αντιπεριφέρεια Ροδόπης και την Πολιτική Προστασία, έχει προβεί σε απαγόρευση της διέλευσης επτά ιρλανδικών διαβάσεων και συγκεκριμένα των: Αρριανών, Γρατινής, ΗφαίσΑτου, Κοσμίου, Μεσοχωρίου, Αγίας Μαρίνας Ιμέρου και Μωσαϊκού.

Τέλος, σε επιφυλακή, δε, βρίσκονται οι αρχές, στον οικισμό Μελέτης, καθώς έχει σημειωθεί υπερχείλιση του ποταμού του Βοσβόζη, χωρίς πάντως προς ώρας να υπάρχει κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων εντός του οικισμού, και σε αυτό συμβάλλει το γεγονός ότι τις τελευταίες αρκετές ώρες έχει σταματήσει να βρέχει.