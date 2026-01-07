Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη (07-01-26) έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (08-01-26) στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βορειοανατολικής χώρας. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

To Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων με α.α. 1 που εκδόθηκε τη Δευτέρα 05-01-26 12:00 τοπική, επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν την Ήπειρο, την Αιτωλοκαρνανία, τα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας), την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (πορτοκαλί προειδοποίηση) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τετάρτη (07-01-26)

α. Στην Ήπειρο

β. Στην Αιτωλοακαρνανία

γ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας)

δ. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (πορτοκαλί προειδοποίηση)

ε. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Σημειώνεται ότι στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι άνεμοι εντάσεως 8 τοπικά 9 μποφόρ.

Την Πέμπτη (08-01-26) τα φαινόμενα στις προαναφερθείσες περιοχές αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρωινές ώρες και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, αλλά θα έχουν πρόσκαιρο χαρακτήρα.

Παράλληλα θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις άνεμοι δυτικών διευθύνσεων.

Πολικό ψύχος και χιονοπτώσεις από Κυριακή

Η πολική αέρια μάζα που θα κινηθεί προς τη χώρα θα προκαλέσει τσουχτερό κρύο και χιόνια ακόμη και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, δεν αποκλείεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις ακόμη και κοντά στη θάλασσα.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα η πολική αέρια μάζα θα επηρεάσει τη χώρα, ρίχνοντας περαιτέρω τη θερμοκρασία. Ο μετεωρολόγος, επισημαίνει ότι τη Δευτέρα και την Τρίτη θα επικρατήσει έντονο ψύχος, με χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα και πιθανότητα να δούμε λευκό τοπίο ακόμη και παραθαλάσσια.

Από το νέο κύμα χιονιά φαίνεται πως θα ευνοηθούν κυρίως τα νησιά του Αιγαίου, όπου αναμένονται σημαντικά φαινόμενα.

Η κακοκαιρία «σφυροκοπά» τα Τζουμέρκα – Σημειώθηκαν κατολισθήσεις και καθιζήσεις

Η κακοκαιρία στα Τζουμέρκα προκαλεί νέα προβλήματα, με έντονες βροχοπτώσεις να πλήττουν από χθες την περιοχή. Πρόκειται για την ίδια ορεινή ζώνη που είχε αντιμετωπίσει σοβαρές καταστροφές από ακραία καιρικά φαινόμενα τον περασμένο Νοέμβριο.

Στο οδικό δίκτυο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων σημειώνονται καταπτώσεις βράχων και καθιζήσεις οδοστρώματος, ενώ παρατηρούνται παράλληλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αρκετών χωριών.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στα χωριά Αμπελοχώρι, Μιχαλήτσι, Καλλαρύτες, Ματσούκι και Πράμαντα. Τουλάχιστον δέκα μηχανήματα επιχειρούν από νωρίς το πρωί για τον καθαρισμό των δρόμων και την αποκατάσταση της ασφαλούς κυκλοφορίας των οχημάτων.

Στο Ματσούκι έπεσαν κολώνες της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα το χωριό να παραμένει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση των ζημιών και την επαναφορά της ηλεκτροδότησης.

Αντίστοιχα, στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων καταγράφονται κατολισθήσεις στην περιοχή του Καταρράκτη, καθώς και ζημιές στο δίκτυο υδροδότησης, γεγονός που δυσχεραίνει την καθημερινότητα των κατοίκων.

Η Πολιτική Προστασία Ηπείρου παραμένει σε επιφυλακή, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις συνεχίζονται και οι αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο νέων κατολισθήσεων.