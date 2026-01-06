Με την τέλεση λειτουργίας στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και το κλείσιμο της Αγίας Πύλης του ναού, ολοκληρώνεται αυτή την ώρα το Άγιο Έτος των Καθολικών, το οποίο είχε ξεκινήσει τον περασμένο Δεκέμβριο. Στην τελετή, παρουσία δεκάδων χιλιάδων πιστών, παρίσταται και ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα.

Το Άγιο Έτος αφιερώθηκε από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στην ανάγκη επικράτησης της ελπίδας, σε μια ιστορική περίοδο που θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την ανθρωπότητα. Η πρωτοβουλία αυτή, όπως τόνισαν επανειλημμένα εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι, στοχεύει να ενισχύσει το μήνυμα συμφιλίωσης και πνευματικής ανανέωσης.

Κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων, ο πάπας Λέων επανέλαβε –όπως και ο προκάτοχός του, ο μακαριστός πάπας Φραγκίσκος– την ανάγκη για «μια αφοπλισμένη και αφοπλιστική ειρήνη, μια ειρήνη ταπεινή και επίμονη». Το μήνυμα αυτό, σύμφωνα με το Βατικανό, αποτελεί βασικό άξονα της ποιμαντικής δράσης της Αγίας Έδρας.

Την ίδια χρονιά, η Καθολική Εκκλησία θα τιμήσει τα οκτακόσια χρόνια από τον θάνατο του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, με σειρά ειδικών τελετών και εκδηλώσεων. Η οργανωτική εμπειρία του φετινού Αγίου Έτους αναμένεται να αποτελέσει πολύτιμο σημείο αναφοράς για τις επερχόμενες εορταστικές εκδηλώσεις.