Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο έφοδο στο Καράκας, με στόχο τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Όπως ανέφερε ο Χέγκσεθ, στην επιχείρηση συμμετείχαν σχεδόν 200 αμερικανοί στρατιωτικοί και πάνω από 150 αεροσκάφη, σε μια συντονισμένη επιχείρηση μεγάλης κλίμακας που έχει προκαλέσει έντονες διεθνείς αντιδράσεις.

«Σχεδόν 200 σπουδαίοι Αμερικανοί πήγαν στο κέντρο του Καράκας (…) και συνέλαβαν έναν καταζητούμενο από την αμερικανική δικαιοσύνη», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε ομιλία του στη Βιρτζίνια. Ο υπουργός επισήμανε ότι δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αβάνας, κατά τη διάρκεια της αμερικανικής επίθεσης στη Βενεζουέλα σκοτώθηκαν 32 μέλη των κουβανικών υπηρεσιών ασφαλείας, καθώς η Κούβα αποτελεί στενό σύμμαχο του Καράκας.