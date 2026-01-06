Για το ματς με τον Παναιτωλικό ξεκίνησε να μιλάει ο Μανόλο Χιμένεθ στη συνέντευξη Τύπου του «Κλεάνθης Βικελίδης» και κατέληξε σε ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις όσον αφορά τα μεταγραφικά του Άρη

Ο 61χρονος τεχνικός δεν είπε ονόματα, αλλά σκιαγράφησε ποδοσφαιριστή που έχει αφήσει το σημάδι του στην Ελλάδα, υπονοώντας ενδεχομένως τον Στίβεν Τσούπερ που απασχολεί τους «κιτρινόμαυρους».

«Θα είμαι ειλικρινής. Διευκολύνει την απάντησή μου το γεγονός ότι έκανα μία αναφορά στην οικονομική δυνατότητα να φέρουμε παίκτες στην ομάδα. Φυσικά όταν κάποια ομάδα κάνει μεταγραφή 3-4 εκατ., σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Έχω απεριόριστο σεβασμό στη δουλειά του τεχνικού διευθυντή και του κλαμπ. Οι παίκτες θέλουν ένα καλό συμβόλαιο και ένα καλό αγωνιστικό πλάνο. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα πλάνο που θα προσελκύσει . Άρα μπορεί να έρθουν παίκτες που δεν γνωρίζω, τους οποίους όμως ακολουθεί το κλαμπ.

Για τον Μπουσαΐντ, γνωρίζουμε ότι έχει αποχή από αγωνιστικούς ρυθμούς και το καθήκον μας είναι να τον εντάξουμε άμεσα στην ομάδα. Με πολύ οικονομική δύναμη, που εμείς δεν έχουμε, παίρνεις έναν παίκτη και παίζει αμέσως. Το έχω συζητήσει με τον πρόεδρο, ζήτησα δύο πράγματα. Ο ένας είναι ο Κάμτσης. Θα είναι ένας στόπερ που έχει μπροστά του αρκετό μέλλον. Εχω κάνει και ένα ακόμα αίτημα που προσπαθεί το κλαμπ, για έναν παίκτη που προσφάτως έπαιξε σημαντικό ρόλο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχω εμπιστοσύνη στον τεχνικό διευθυντή και στην ομάδα. Ο ίδιος θα ήθελε να έρθει πολύ στην ομάδα μας. Θα ήμουν ευτυχισμένος εάν τον είχα, εάν μπορεί η ομάδα να τον κλείσει και δώσει το οκ το ιατρικό δελτίο», ήταν η απάντηση του Χιμένεθ.

Νωρίτερα και όσον αφορά το ματς με τον Παναιτωλικό, ο προπονητής του Άρη τόνισε ότι, «το να κερδίζεις είναι πάντα πολύ καλό. Οταν το κάνεις, τα προβλήματα δεν είναι τόσο μεγάλα. Παίξαμε ένα πολύ καλό πρώτο μέρος, σε ένα γήπεδο που δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση. Είναι αλήθεια ότι το κρύο στην πόλη αυτές τις μέρες δυσκόλεψε την κατάσταση στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό αναγκάζει τους παίκτες να προσπαθήσουν περισσότερο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φροντιστές του γηπέδου, επειδή είναι δύσκολο να διατηρηθεί τον χειμώνα. Εκαναν το καλύτερο που μπορούσαν.

Στο δεύτερο μέρος έπεσε η απόδοσή μας. Ισως φταινε και οι δυνατές προπονήσεις της διακοπής. Δώσαμε ζωή στον αντίπαλό μας, είχε κάποιες σημαντικές ευκαιρίες αλλά πήρε το ματς. Το πιο σημαντικό ήταν ότι μπορέσαμε και ενσωματώσαμε 4-5 παίκτες που ήταν τραυματίες. Με τον καιρό, θα μπορούν στο 100% στην ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος του Μισεουί, του Φαμπιάνο, του Καντεβέρε. Παίκτες-κλειδιά που βοήθησαν την ομάδα μας».

Οπως ήταν φυσικό, ρωτήθηκε για το πρώτο γκολ και τους παίκτες που πήγαν πάνω του… «Θα είναι τιμή και περηφάνια εάν υπάρχει οικογενειακό κλίμα στα αποδυτήρια. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ομάδες που με 1-2 μεταγραφές μπορούν να καλύψουν όλο το μπάτζετ μας. Εμείς κουβαλάμε στις πλάτες μας την πίεση να ανταπεξέλθουμε απέναντι σε πιο δυνατές ομάδες από εμάς. Δεχόμαστε την πρόκληση έχουμε και τη θέληση να τους κερδίσουμε όλους».

Στο ημίχρονο έκανε αλλαγή τον Μισεουί, αλλά διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τον Ολλανδό μεσοεπιθετικό. «Οχι, οχι. Δεν υπάρχει θέμα, απλά ήταν μεγάλο το διάστημα της εποχής του. Είχε και κάποιες ενοχλήσεις, για αυτό τον έκανα αλλαγή. Ισως αποτελεί είδηση για κάποιους η παρουσία του, αλλά δεν είναι έτσι. ».