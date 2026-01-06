Στο 30ό λεπτό, ο Μορόν εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική σέντρα του 20χρονου και άνοιξε το σκορ με όμορφη κεφαλιά, επισφραγίζοντας την καλή εικόνα των γηπεδούχων στο πρώτο μισάωρο, διάστημα στο οποίο είχαν ήδη απειλήσει δύο φορές με τον Φαμπιάνο.

Οι «κιτρινόμαυροι» παρουσίασαν ένταση στο παιχνίδι τους, πίεσαν αποτελεσματικά ψηλά και κέρδισαν πολλές μπάλες γρήγορα, στοιχείο που τους επέτρεψε να φτάσουν τις 14 τελικές προσπάθειες πριν το τέλος του ημιχρόνου. Στην τελευταία από αυτές, ο Ράτσιτς εξαπέλυσε δυνατό σουτ εκτός περιοχής και διαμόρφωσε το 2-0, ενώ στις καθυστερήσεις καταγράφηκε και η πρώτη τελική του Παναιτωλικού, με τον Άλεξιτς και τη δύσκολη απόκρουση του Αθανασιάδη.

Στο δεύτερο μέρος οι δύο ομάδες πάτησαν… φρένο στα γκολ, όχι όμως και στις ευκαιρίες. Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν τις κορυφαίες με αποκορύφωμα το δοκάρι του Καντεβέρε στο 71′ και εκείνη του Παναγίδη στο 77′ σε κενή εστία.

Ο Παναιτωλικός ρίσκαρε περισσότερρο, άφησε χώρους και στο 85′ παρολίγο να δώσει άλλο ενδιαφέρον στα τελευταία λεπτά με το χαμένο τετ α τετ του Ματσάν που κατέληξε άουτ. Κάπως έτσι, το τελικό 2-0 παρέμεινε ως το τέλος του αγώνα.

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης – Τεχέρο, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φαντιγκά – Μόντσου, Ράτσιτς (80′ Νινγκ) – Πέρεθ (69′ Ντούντου), Παναγίδης (80′ Χαρούπας), Μισεουί, Μορόν (63′ Καντεβέρε)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ζίβκοβιτς – Μαυρίας (86′ Γκρανάθ). Σιέλης, Γκαρθία, Μανρίκε – Κόγιτς, Σατσιάς (72′ Εστεμπάν) – Νικολάου (46′ Μπρέγκου), Ματσάν (86′ Σμυρλής), Μίχαλακ (46′ Ενκολόλο) – Άλεξιτς