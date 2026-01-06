Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με δυσκολία του Μπίλι Χάρις με 2-1 σετ, δίνοντας το προβάδισμα στην Ελλάδα απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία στο United Cup.

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Έλληνας τενίστας τόνισε πως δεν ήθελε να γνωρίσει ακόμη μία ήττα σε αγώνα που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, ενώ κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του υπήρξε και ένα μικρό επεισόδιο με τον πατέρα του.

Tην ώρα που μιλούσε ο Έλληνας πρωταθλητής, από το βάθος ακούστηκε η φωνή του πατέρα και προπονητή του, Απόστολου. Με αποτέλεσμα ο Στέφανος Τσιτσιπάς γύρισε από την κάμερα και του είπε «Σε παρακαλώ μπορείς να φύγεις», με τον ίδιο να απομακρύνεται γελώντας.

Η δημοσιογράφος τον κάλεσε για να κάνουν οικογενειακά δηλώσεις κι εκείνος δεν δέχτηκε. Αμέσως μετά ο Έλληνας τενίστας μίλησε στο μικρόφωνο και είπε χαμογελώντας «Νιώθω πως εκείνος θέλει να δώσει συνέντευξη. Γιατί δεν κάνεις εσύ δηλώσεις αντί για εμένα;».

Επίσης δήλωσε: «Κουράστηκα να χάνω τέτοια ματς, είχα ένα και τον Σεπτέμβριο, δοκίμασα τα πάντα από τη δική μου μεριά για να μην ξανασυμβεί αυτό. Είμαι ευγνώμων, η ατμόσφαιρα εδώ έξω ήταν τρελή», είπε ο Έλληνας πρωταθλητής στην on-court συνέντευξη και πρόσθεσε ότι: «Θέλω να συγχαρώ τον Μπίλι, έκανε σπουδαίο αγώνα, τα πήγε καταπληκτικά και με έφτασε στα όριά μου. Σε αυτά τα ματς δεν έχει τόση σημασία ο νικητής γιατί είναι πολύ καλά για το άθλημα».

Σχετικά με τον αγώνα, επεσήμανε λοιτι: «Έπρεπε να σπρώξω τον εαυτό μου στα όρια. Ξεκίνησα νευρικά, δεν ξέρω γιατί. Είναι δύσκολο να παίζεις με παίκτες που δεν έχεις συνηθίσεις να βλέπεις στο tour. Αν ο Harris συνεχίσει το ίδιο πειθαρχημένα και μπορεί να παίξει σ’ αυτό το επίπεδο σε όλα τα ματς, τότε θα έχει σπουδαίο μέλλον. Είμαι περήφανος για τον εαυτό μου που έκανα αυτό το ματς, με βοήθησαν πολύ από την ομάδα».