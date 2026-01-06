Χάρτινο δίπλωμα οδήγησης θα χρειαστεί να παραδώσουν και φέτος αρκετοί οδηγοί, καθώς συνεχίζεται η διαδικασία αντικατάστασης με τις νέες άδειες τύπου κάρτας.

Συγκεκριμένα, μέσα στο 2026 όσοι συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους και διαθέτουν παλιό, χάρτινο δίπλωμα, οφείλουν να το αντικαταστήσουν με άδεια νέου τύπου σε μορφή κάρτας.

Για την ανανέωση της άδειας είναι υποχρεωτικές οι ιατρικές εξετάσεις από παθολόγο και οφθαλμίατρο. Μετά το 65ο έτος, η ανανέωση πρέπει να γίνεται κάθε τρία χρόνια, ενώ μετά το 80ό έτος κάθε δύο χρόνια, με επιπλέον ελέγχους από ωτορινολαρυγγολόγο και νευρολόγο ή ψυχίατρο.

Ποιοι άλλοι πρέπει να αντικαταστήσουν το δίπλωμά τους

Το παλιό, χάρτινο δίπλωμα θα αντικαταστήσουν επίσης, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, όσοι επιθυμούν να προσθέσουν νέα κατηγορία οδήγησης. Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει άδεια αυτοκινήτου και περάσει επιτυχώς εξετάσεις για μοτοσικλέτα, θα παραδώσει το παλιό δίπλωμα και θα λάβει νέο, όπου θα αναγράφονται όλες οι κατηγορίες που δικαιούται να οδηγεί.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα χάρτινα διπλώματα, ανεξάρτητα από κατηγορία ή ημερομηνία έκδοσης, πρέπει να αντικατασταθούν έως τις 19 Ιανουαρίου 2033.

Γιατί καταργούνται τα παλιά διπλώματα

Τα χάρτινα διπλώματα παρουσιάζουν μειονεκτήματα σε σχέση με τις πλαστικοποιημένες κάρτες. Δεν περιλαμβάνουν λατινικούς χαρακτήρες, γεγονός που δυσκολεύει τον έλεγχο στοιχείων από αρχές άλλων χωρών. Επιπλέον, φθείρονται εύκολα και είναι πιο ευάλωτα σε πλαστογραφία.

Η αντικατάσταση ή ανανέωση της άδειας οδήγησης πραγματοποιείται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr.