Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που αναμένονται από σήμερα Τρίτη έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης σε πολλές περιοχές της δυτικής και βορειοανατολικής Ελλάδας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου.

Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες της Επιτροπής, οι βροχοπτώσεις θα έχουν όχι μόνο μεγάλη ένταση αλλά και διάρκεια. Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, που κατά τόπους θα φθάσουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Αναλυτικά, έντονες βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται στην Ήπειρο, το Βόρειο Ιόνιο, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς και στην Αιτωλοακαρνανία.

Η Πολιτική Προστασία ανακοίνωσε ότι το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους συναρμόδιους φορείς, ώστε να υπάρχει πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα.

«Κόκκινος συναγερμός» σε Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο και Ιόνιο

Παραμένουν σε κατάσταση ετοιμότητας Red Code οι Περιφέρειες και οι Δήμοι της Δυτικής Ελλάδας, της Ηπείρου και των Ιονίων Νήσων. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία είχε συνεδριάσει και τη Δευτέρα, θα επανέλθει εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό. Σύμφωνα με το δελτίο, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τρίτη (06-01-2026):

Στα νησιά του Ιονίου, κυρίως σε Κέρκυρα και Λευκάδα

Στην Ήπειρο, ιδιαίτερα σε Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Άρτα και δυτικά Ιωάννινα

Στη δυτική Στερεά, με έμφαση στην Αιτωλοακαρνανία

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από το απόγευμα

Αύριο Τετάρτη (07-01-2026) τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν:

Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Λευκάδα)

Στην Ήπειρο (Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Ιωάννινα, Άρτα)

Στη δυτική Στερεά (Αιτωλοακαρνανία)

Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, από τις βραδινές ώρες

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι άνεμοι έντασης έως και 9 μποφόρ, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Την Πέμπτη (08-01-2026) τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν τις πρωινές ώρες και στη συνέχεια θα εξασθενήσουν σταδιακά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας, με πρόσκαιρο όμως χαρακτήρα, ενώ θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί δυτικοί άνεμοι.