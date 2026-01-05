Δυσμενείς καιρικές συνθήκες στο νότιο Ιόνιο προκάλεσαν την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων ακτοπλοϊκών δρομολογίων στην περιοχή, σύμφωνα με ενημέρωση των εταιρειών.

Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Levante Ferries ανακοίνωσε ότι δεν πραγματοποιήθηκαν τα πρωινά δρομολόγια από Σάμη προς Ιθάκη στις 07:05 και από Ιθάκη προς Σάμη και Πάτρα στις 07:40. Επιπλέον, δεν θα εκτελεστούν τα δρομολόγια από Πάτρα προς Σάμη και Ιθάκη στις 13:00, καθώς και από Ιθάκη προς Σάμη στις 17:15.

Ακυρώσεις σημειώνονται και στη γραμμή Ζάκυνθος–Κυλλήνη, όπου δεν εκτελούνται τα δρομολόγια Ζάκυνθος–Κυλλήνη στις 09:45 και Κυλλήνη–Ζάκυνθος στις 11:45.

Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται για τυχόν νεότερες ανακοινώσεις από τις αρμόδιες αρχές και τις ναυτιλιακές εταιρείες πριν μεταβούν στα λιμάνια.