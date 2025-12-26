Κακοκαιρία σάρωσε την περιοχή του Αγίου Δημητρίου την παραμονή των Χριστουγέννων, αφήνοντας πίσω της σοβαρές ζημιές και ανησυχία στους κατοίκους. Το πιο κρίσιμο περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Λιδωρικίου και Ήρας, όπου η υπερχείλιση του ρέματος της Πικροδάφνης προκάλεσε εκτεταμένη καθίζηση του εδάφους.

Τα ορμητικά νερά άνοιξαν έναν γκρεμό βάθους άνω των πέντε μέτρων, σε απόσταση αναπνοής από πολυκατοικία. Οι κάτοικοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για την ασφάλειά τους, καθώς η στατικότητα του εδάφους παραμένει αβέβαιη.

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο δήμαρχος απευθύνει έκκληση για άμεση υλοποίηση έργων αντιστήριξης, προειδοποιώντας ότι νέα βροχόπτωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κατάρρευση του οδοστρώματος.