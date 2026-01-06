Παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στην Ασφάλεια Πατρών αργά το βράδυ της Δευτέρας, λίγο πριν εκπνεύσει το αυτόφωρο, δύο αδέλφια ηλικίας 36 και 39 ετών, καθώς και ένας 29χρονος, οι οποίοι κατηγορούνται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης τα ξημερώματα της Κυριακής στην Πάτρα.

Πρόκειται για άτομα που είχαν εξαρχής ταυτοποιηθεί από τις Διωκτικές Αρχές της αχαϊκής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ίδιοι είχαν απασχολήσει την Αστυνομία και στο παρελθόν. Οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν την Τρίτη στον Εισαγγελέα Πατρών, όπου θα τους απαγγελθούν οι σχετικές κατηγορίες. Στη συνέχεια, εκτιμάται ότι θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον του Ανακριτή.

Εννέα άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εννέα άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του 30χρονου, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από ξυλοδαρμό. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ερευνών της Ασφάλειας Πατρών, είχαν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία οκτώ ατόμων, τρεις εκ των οποίων παραδόθηκαν, ενώ είναι ζήτημα χρόνου η ταυτοποίηση των στοιχειών και του ένατου ατόμου.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι μέχρι αύριο Τρίτη (6/1) θα έχουν εκδοθεί τα εντάλματα σύλληψης από τον ανακριτή και για τους υπόλοιπου κατηγορούμενους για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας και της συμμετοχής σε συμπλοκή που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ανθρώπου.

Στο μεταξύ, οι δύο ιδιοκτήτες του κέντρου διασκέδασης οδηγηθήκαν αργά σήμερα το μεσημέρι στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο, αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες της ψευδούς κατάθεσης, της υπόθαλψης εγκληματία και της παρεμπόδισης της Δικαιοσύνης.

Έπειτα από την ακροαματική διαδικασία ο ένας εκ των ιδιοκτητών κρίθηκε αθώος, ενώ στον δεύτερο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών και εννέα μηνών. Όμως, ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση κατά της απόφασης, η οποία είχε αναστέλλουσα δύναμη και αφέθηκε ελεύθερος.