Λεπτομέρειες για το επικείμενο deal ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Γκρέμιο σχετικά με την πώληση του Τετέ αποκαλύπτουν τα ΜΜΕ της Βραζιλίας, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον στο τελικό της στάδιο.

Η αποχώρηση του 25χρονου εξτρέμ θεωρείται θέμα χρόνου, καθώς οι δύο σύλλογοι έχουν συμφωνήσει σε όλα τα βασικά σημεία της μεταγραφής. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται από τη Βραζιλία, το συνολικό ποσό της συμφωνίας φτάνει τα 6,2 εκατ. ευρώ, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει ουσιαστικά πίσω το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης που είχε κάνει για την απόκτησή του πριν από περίπου ενάμιση χρόνο.

Όπως υποστηρίζουν οι συμπατριώτες του Τετέ, η καταβολή του ποσού θα γίνει τμηματικά, με ορίζοντα αποπληρωμής έως το 2029. Παράλληλα, οι «πράσινοι» εξασφάλισαν και ποσοστό μεταπώλησης ύψους 20%, διατηρώντας έτσι οικονομικό όφελος σε περίπτωση μελλοντικής μετακίνησης του παίκτη.

Το ρεπορτάζ καταλήγει αναφέροντας ότι ο Τετέ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να ταξιδέψει στο Πόρτο Αλέγκρε, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τη Γκρέμιο, ολοκληρώνοντας και τυπικά τη μεταγραφή.