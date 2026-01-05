Ένα «διαμαντάκι» από την πορτογαλική αγορά έχει μπει στο μικροσκόπιο του Παναθηναϊκού, καθώς οι πληροφορίες της ιστοσελίδας tanea.gr αναφέρουν ότι οι «πράσινοι» έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον για τον Ρενάτο Νχάγκα της Κάζα Πία.

Ο 18χρονος κεντρικός μέσος από τη Γουινέα-Μπισάου πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, αποτελώντας βασικό στέλεχος μιας ομάδας που δίνει σκληρή μάχη για την παραμονή της στην κατηγορία. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ξεχωρίζει για την ωριμότητα στο παιχνίδι του, την ένταση και την καλή τακτική αντίληψη, στοιχεία που τον καθιστούν ιδιαίτερα εξελίξιμο πρότζεκτ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το όνομα του Νχάγκα έχει πέσει στο τραπέζι του Παναθηναϊκού έπειτα από εισήγηση του Ζέκα, ο οποίος γνωρίζει άριστα την πορτογαλική πραγματικότητα και παρακολουθεί στενά περιπτώσεις νεαρών παικτών με προοπτική, ως σκάουτερ του «τριφυλλιού» στην Ιβηρική Χερσόνησο. Παράλληλα η Κάζα Πία είναι και η ομάδα στην οποία έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα ο Ζέκα, διατηρώντας εξαιρετικές σχέσεις με τον συγκεκριμένο σύλλογο.

Ο Νχάγκα έχει ήδη κάνει το βήμα και σε διεθνές επίπεδο, καθώς είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Γουινέας-Μπισάου, ενώ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 με την Κάζα Πία και η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στο 1 εκ. ευρώ.

Ο νεαρός μέσος έχει γράψει ιστορία με τη φανέλα της Κάζα Πία, καθώς έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε ποτέ με την ομάδα στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του σε ηλικία μόλις 18 ετών, 1 μήνα και 2 ημερών. Λίγους μήνες αργότερα, ψηφίστηκε «Αθλητής της Χρονιάς» της Κάζα Πία, επιβεβαιώνοντας την εκρηκτική του εξέλιξη.